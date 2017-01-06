Karaosmanoğlu, ‘’Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Kızılay Şubesi Başkanı Halil Keskinoğlu ve yönetimini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Kızılay bütün dünyaya yardım gönderen kara gün dostumuzdur. Düşenin, ezilenin ve mağdurların dostudur. Kızılay son yıllarda çok iyi derece organize olmuştur. Özellikle Kızılay tarafından kan bağışı noktasında ortaya koyulan kampanyanın halkımız tarafından teveccüh gördüğüne şahit olmaktayız. Unutulmamalıdır ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.

“STOKLARIMIZI GÜÇLÜ TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Kızılay’ın ülkemiz ve sınırlarımız dışında çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kan toplama merkezlerine giderek kan bağışlayan çok duyarlı bir halkımız var. Vatandaşlarımızdan Kızılay’a düzenli olarak kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Bağışladığımız bir ünite kanın hayat kurtardığını unutmayalım. Her an bizlerinde kana ihtiyacı olabilir, bundan dolayı stoklarımızı güçlü tutmamız gerekmektedir. İhtiyaç noktasında Kızılay’ımız kan dağıtımını zaten yapıyor. Aynı zamanda kan vermek sağlıktır ve insani bir davranıştır” diyerek sözlerini tamamladı.