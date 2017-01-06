  • BIST 76.641
  • Altın 137,067
  • Dolar 3,6228
  • Euro 3,8377
  • Kocaeli 15 °C

Karaosmanoğlu, ‘’Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’’

»
Karaosmanoğlu, ‘’Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Kızılay Şubesi Başkanı Halil Keskinoğlu ve yönetimini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Kızılay bütün dünyaya yardım gönderen kara gün dostumuzdur. Düşenin, ezilenin ve mağdurların dostudur. Kızılay son yıllarda çok iyi derece organize olmuştur. Özellikle Kızılay tarafından kan bağışı noktasında ortaya koyulan kampanyanın halkımız tarafından teveccüh gördüğüne şahit olmaktayız. Unutulmamalıdır ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.

“STOKLARIMIZI GÜÇLÜ TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Kızılay’ın ülkemiz ve sınırlarımız dışında çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kan toplama merkezlerine giderek kan bağışlayan çok duyarlı bir halkımız var. Vatandaşlarımızdan Kızılay’a düzenli olarak kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Bağışladığımız bir ünite kanın hayat kurtardığını unutmayalım. Her an bizlerinde kana ihtiyacı olabilir, bundan dolayı stoklarımızı güçlü tutmamız gerekmektedir. İhtiyaç noktasında Kızılay’ımız kan dağıtımını zaten yapıyor. Aynı zamanda kan vermek sağlıktır ve insani bir davranıştır” diyerek sözlerini tamamladı.

ziya2812.jpg

Bu haber toplam 415 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolphin AVM’de müdür değişikliği06 Ocak 2017 Cuma 09:24
  • Kocaeli'de çok kar yağacak06 Ocak 2017 Cuma 08:49
  • Baro Genç bir avukat daha kazandı05 Ocak 2017 Perşembe 23:39
  • Zabıta memuru mantardan zehirlendi05 Ocak 2017 Perşembe 22:15
  • Gebze'de "skate park" yapıldı05 Ocak 2017 Perşembe 19:25
  • Aküsünü çaldırmamak için kamyonda yatıyor05 Ocak 2017 Perşembe 19:07
  • AFKOM’dan soğuk hava ve kar uyarısı05 Ocak 2017 Perşembe 16:30
  • Hava şartları pazarı vurdu05 Ocak 2017 Perşembe 15:54
  • Meteoroloji zehirlenmeye karşı uyardı!05 Ocak 2017 Perşembe 14:14
  • Başkan Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti05 Ocak 2017 Perşembe 14:05
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Lütfen, bu söylemi bırakın
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti