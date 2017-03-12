Karaosmanoğlu, Karamürsel’i karış karış gezdi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel’de Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

16 Nisan’da ki halk oylamasında neden “EVET” verilmesinin gereğini de anlatan Karaosmanoğlu, “Bizler Kocaeli’ye, bu cennet vatana ve bu topraklara aşkla bağlıyız. Biz birlikte Kocaeli, biz birlikte Türkiye’yiz. Hepimiz bu cennet vatanın vatandaşlarıyız. Allah’ın izniyle bağlarımızı ve birliğimizi, 16 Nisan’da daha da güçlendireceğiz.

Türkiye’nin önünü hep birlikte açacağız. Mesele memleket” açıklamasını yaptı.

“AMACIMIZ ÜLKEMİZE ESERLER KAZANDIRMAKTIR”

Karamürsel Avcılar Kulübü Salih Alkaya ile üyelerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Yasin Olgun’a da konuk oldu. Ülke ve kent gelenini ilgilendiren konuların konuşulduğu birliktelikler sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “İnsan kendini bilmeye başlayınca, aklıyla, vicdanıyla, kalbiyle tercihler yapar. Bu noktadan sonra, hayat tercihtir, tercihlerdir. Görkemli bir mazinin mirasçıyız. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir medeniyetin varisiyiz. Amacımız ülkeye eserler kazandırmak, memleketi mamur etmektir. Tercihiniz ihtişamlı geçmişimizden aldığı ilhamla, başta mazlum coğrafyalar olmak üzere, bütün dünya için adil bir düzen kurmaktır” dedi.

“15 TEMMUZ BİR DİRİLİŞ MÜJDESİDİR”

15 yıldır iktidardayız ve önümüze yüzlerce engelin çıktığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Vesayet, terör, finans çeteleri, kapatma davası ve 367 krizlerini gördük. Yaptığımız her atılım, açıkladığımız her vizyona, kökü dışarıda terör örgütlerinin saldırılarıyla karşılık verildi. Başta kredi derecelendirme kuruluşları, insan hakları, medya, demokrasi adını kullanan pek çok uluslararası kuruluş, hızımızı kesmek için raporlar yayınladılar. Milletimizin tercihine adeta savaş açıldı. Hamdolsun tüm saldırılarını boşa çıkardık. Tercihimizden, irademizden, davamızdan taviz vermeden bugünlere geldik. 15 Temmuz milletimize kurulan tuzakların sonuncusudur. Millete tahakküm edenlerin yok olma miladıdır. 15 Temmuz bir diriliş müjdesidir. Millet; Türkiye’nin burçlarına, bu memleket bizimdir sözlerini, kanıyla bir kez daha yazmıştır” diye konuştu.

“MİLLETE DAR GELEN BU SİSTEMİ İNŞALLAH DEĞİŞTİRECEĞİZ”

15 Temmuz’da Millet kaderine sahip çıktığını, canı pahasına sözünü yere düşürmeyeceğini ilan ettiğini de ifade eden Karaosmanoğlu, “15 Temmuz’un üzerimize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmek, üzerimize farzdır. İnsanımıza borcumuzdur. Bu borç, büyük, istikrarlı, huzurlu, kendinden emin, lider ülke Türkiye’yi kurmak, irfanımızın, medeniyetimizin, memleketimizin sesini yükseltmektir. Atmamız gereken adımlardan birincisi, kriz üreten, yarını olmayan, sürekli koalisyon tehdidi altında yaşayan Türkiye’nin geleceğini teminat altına almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bunun için milletimizin onayına arz edilecektir. Bu millete dar gelen, Hükümet sistemini inşallah değiştireceğiz” vurgusu yaptı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BÜYÜK TÜRKİYE İÇİNDİR”

Karamürsel’de ki esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Karaosmanoğlu, Pazar alanını da gezdi. Pazarcı esnafına bereketli işler dileyen Karaosmanoğlu, “Vesayet odaklarının boğduğu millet iradesini, Allah’ın izniyle 16 Nisan’da tecelli ettireceğiz. Bugüne kadar, millet iradesi ve memleketin kaderine kurulan tuzakları, inşallah bozulacaktır” dedi. Bu sistem yerlidir, millîdir diyen Karaosmanoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Millet iradesinin doğrudan tecellisidir. Bu sistemle, devlet yönetiminde ikilik bitecek, birlik güçlenecek. Bu sistemle, koltuk pazarlığına dayanan koalisyon devri bitecek, siyasal uzlaşma kültürü gelecek. Bu sistemle, yetki veren ve hesap soran, en üst otoritenin millet olduğu tescillenecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi millet içindir, memleket içindir, gelecek içindir. Büyük Türkiye içindir. Ve Büyük Türkiye isteyenler kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN İTİRAZLAR BU SİSTEMİN MİLLİ VE YERLİ OLMASIDIR”

Vesayetten, karanlıktan, ikilikten, kaostan beslenenlerin kaybedeceğinin altını da çizen Karaosmanoğlu, “Bu milletin vicdanı hür, irfanı hür aziz vatandaşları, sadece kendi kaderini değil, onların kaderini de belirleyecek. Milleti tahkir edenlere, cahillikle suçlayanlara, tarih sahnesinden çekilmek düşecek. Her şey açık, net, ortadadır. Sisteme yapılan itirazların tek sebebi, yerli ve millî olmasıdır. Bizim, bizi yönetecek bir düzeni kurmamızın istenmemesidir. Milletimiz bu teklifin yanındadır. Allah’ın izniyle, bu toprakların insanları için çalışacak düzeni, Coğrafyamızın umudunu güçlendirecek düzeni, mazlum milletlerin beklentilerini karşılayacak düzeni, bu millet için, kalkınma, refah, kardeşlik getirecek düzeni, isteseler de, istemeseler de bu millet kuracaktır. Biz de hiç değilse, ömrümüzü bu yola feda edeceğiz” sözlerini tamamladı.