Karaosmanoğlu: Kardeşlik hislerimizi güçlendirmeliyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayımladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve İslâm dünyasının Regaib Kandili’ni kutladı.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu mesajında,

“Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Bunu iyi değerlendirmek ve mevsimin manevî hasatını toplamak her Müslüman için büyük bir fırsattır” dedi.

“Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiğimiz mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’nin de hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri var. Aynı zamanda On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın gelişini de müjdeleyen Regaib Kandili, bütün İslâm dünyası için bir ibadet, dua ve istiğfar ederek maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gecedir.”

“Regaib kandili bizlere nefsimizin sonu gelmez heveslerinden uzaklaşma, bir bilinç tazeleme imkânı sağlamaktadır. Bereket, feyz ve rahmet kapılarının açık olduğu Regaib Kandili, bütün Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bugün İslâm dünyasında yanan fitne ateşlerinin tez zamanda sönmesi ve yine eskiden olduğu gibi medeniyet ışığının parladığı diyarlar olabilmesi için her birimize büyük vazifeler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç ayları ve Regaib kandilini tebrik ediyor, bu gecenin bütün İslâm âlemi ve ülkemizin birlik ve beraberliğine; insanlığın, barış ve huzura ermesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.