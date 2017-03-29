  • BIST 89.113
  • Altın 146,590
  • Dolar 3,6409
  • Euro 3,9288
  • Kocaeli 16 °C

Karaosmanoğlu: Kardeşlik hislerimizi güçlendirmeliyiz

»
Karaosmanoğlu: Kardeşlik hislerimizi güçlendirmeliyiz
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayımladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve İslâm dünyasının Regaib Kandili’ni kutladı.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu mesajında,

“Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Bunu iyi değerlendirmek ve mevsimin manevî hasatını toplamak her Müslüman için büyük bir fırsattır” dedi.

“Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiğimiz mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’nin de hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri var. Aynı zamanda On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın gelişini de müjdeleyen Regaib Kandili, bütün İslâm dünyası için bir ibadet, dua ve istiğfar ederek maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gecedir.”

 “Regaib kandili bizlere nefsimizin sonu gelmez heveslerinden uzaklaşma, bir bilinç tazeleme imkânı sağlamaktadır. Bereket, feyz ve rahmet kapılarının açık olduğu Regaib Kandili, bütün Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bugün İslâm dünyasında yanan fitne ateşlerinin tez zamanda sönmesi ve yine eskiden olduğu gibi medeniyet ışığının parladığı diyarlar olabilmesi için her birimize büyük vazifeler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç ayları ve Regaib kandilini tebrik ediyor, bu gecenin bütün İslâm âlemi ve ülkemizin birlik ve beraberliğine; insanlığın, barış ve huzura ermesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Doğan'dan kandil mesajı29 Mart 2017 Çarşamba 10:22
  • İHH’dan yetim dayanışma gecesi29 Mart 2017 Çarşamba 09:00
  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli askerlikten muafiyet açıklaması28 Mart 2017 Salı 21:59
  • Dışı kamyonet ama...28 Mart 2017 Salı 21:35
  • Bahar sıkıntısına dikkat28 Mart 2017 Salı 19:07
  • Orman Bölge Müdürü Kurşun'dan Vali Güzeloğlu'na ziyaret28 Mart 2017 Salı 18:24
  • Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtımı yapıldı28 Mart 2017 Salı 17:58
  • Burger King, gazileri ağırladı28 Mart 2017 Salı 15:49
  • Başkan Karabacak’tan kapalı pazar müjdesi28 Mart 2017 Salı 15:37
  • Market ve mağazalarda bir devir kapanıyor28 Mart 2017 Salı 15:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti