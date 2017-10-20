Karaosmanoğlu, Kartepe Zirvesi’ni anlatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi" programı öncesinde 23 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de Kartepe The Green Park Hotel’de basın toplantısı düzenlenecek. Dünyada gerçekleşen darbeler konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı entelektüel buluşmanın yaşanacağı Kartepe Zirvesi öncesinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, basın toplantısında zirvenin detaylarını ulusal ve yerel basın mensuplarıyla paylaşacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ÖNCÜLÜĞÜNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek Kartepe Zirvesi’nde Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, TRT, Anadolu Ajansı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve TASEN paydaşlar arasında yer alıyor.

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26-28 Ekim tarihinde gerçekleşecek Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu ve Kartepe Zirvesi kapsamında düzenlenen paneller ve konferanslarda dinleyici olmak için ön kayıt yaptırmak gerekiyor. 1 Ekim’de başlayan kayıtlar ve dinleyici katılımı ücretsiz ve kontenjanla sınırlı. Ön kayıtlar www.kartepezirvesi.com ve www.15temmuzsempozyumu.com adreslerinden yapılabilecek.

