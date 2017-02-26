  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli 8 °C

Karaosmanoğlu, "Kartepe’de hareketli yaşam başlayacak"

»
Karaosmanoğlu, "Kartepe’de hareketli yaşam başlayacak"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi kapsamında Kartepe’de görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi kapsamında Kartepe’li öğretmenleri makamında konuk etti.

"Evden Okula, Haydi Anneler Spora’’ projesi ile Kartepe’de hareketli yaşamın başlayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Fedakarca çalışacak öğretmenlerimiz hazır, bizde hazırız. Kartepe Belediyemizle birlikte spor alanı başta olmak üzere kadınımızın hareketli bir yaşama kavuşmasını istiyoruz. Kadınlarımız ülkemizin geleceği için önemli bir potansiyel güçtür. Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun, hem ailenin temelidir. Bir anne olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak kadın; toplumu dönüştüren ülkeye istikamet verendir” açıklamasını yaptı.

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Modern fizik tedavi hizmeti İzmit Alikahya yerleşkesinde24 Şubat 2017 Cuma 14:39
  • Kocaeli’nde 7. Palyatif Bakım Merkezi açıldı24 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Kilo almak isteyenlere boza önerisi23 Şubat 2017 Perşembe 20:25
  • ASM personelinin iş yükü arttı23 Şubat 2017 Perşembe 15:01
  • Seka Devlet Palyatif Bakım Merkezi açılıyor23 Şubat 2017 Perşembe 10:30
  • Dikkat! Alırken bir kez daha düşünün23 Şubat 2017 Perşembe 08:59
  • Aşıda 'civa-otizm' iddiasına bilim dünyasından tepki22 Şubat 2017 Çarşamba 21:29
  • Kocaeli'de kanser tedavisi gören çocukların yüzde 85'i...22 Şubat 2017 Çarşamba 10:09
  • Katkı maddeleri sindirimi olumsuz etkiliyor21 Şubat 2017 Salı 21:18
  • Körfez Devlet Hastanesi'nde genel anestezi ile diş tedavisi21 Şubat 2017 Salı 16:59
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Palyatif Bakım Merkezi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti