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Karaosmanoğlu, ‘’KO-MEK hayata olumlu etki ediyor’’

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Karaosmanoğlu, ‘’KO-MEK hayata olumlu etki ediyor’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Halk Üniversitesi olarak da isimlendirilen KO-MEK kurs merkezlerinin Mehmet Ali Paşa Şubesini ziyaret etti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden olmasının yanı sıra vatandaşların zamanlarını doğru kullanmasına da katkı sağlayan KO-MEK şubelerinde kursiyerlerle bir araya gelen Karaosmanoğlu, samimi ve keyifli sohbet gerçekleştirdi. Yaygın Eğitim Şube Başkanı Bahadır Bedir ve KO-MEK idarecileri ve Usta Öğreticilerinde katıldığı ziyarette Başkan Karaosmanoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“BİZLERDE SORUMLULUK ALIYORUZ”

KO-MEK Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi, El işlerinden birçok meslek eğitimlerine kadar farklı branşlarda eğitim veriyor. İş dünyasının çalışan açığına kalifiye insan yetiştirerek katkı verme amacında olan KO-MEK, ihtiyaç duyulan mesleklere dönük kursları hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. KO-MEK kurslarının istihdama katkı sağladığını ifade eden Karaosmanoğlu, “Mesleki anlamda eksiklikleri bulunan vatandaşlarımıza dönük açtığımız bu tür kurslar, bir süre sonra onların hayatlarına nasıl olumlu yansıdığını görmekteyiz. Gerek hobi gerekse meslek öğretme anlamında KO-MEK’le, bizlerde sorumluluk alıyoruz” diye konuştu.

KURSİYERLERE SICAK VE SAMİMİ İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyarette, Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, yaklaşan referandumda sandığa giderek iradeleri olan oylarını kullanmalarını kursiyerlerden özellikle istedi. Sağlıklı yaşamaya dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, kursiyerleri yürüyüş yapmaya davet etti.

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