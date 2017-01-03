Karaosmanoğlu: “Kocaeli Kent Konseyi, Türkiye’ye örnek olmalıdır”

Yeni seçilerek göreve başlayan Kocaeli Kent Konseyi yönetiminin ilk ziyaretini, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kent Konseyi’nin yeni başkanı Adnan Uyar ve yeni yönetimini makamında ağırladı. Misyonu ve vizyonu doğrultusunda hizmetler ortaya koymasını istediği Kocaeli Kent Konseyi’nden, iyi hizmetler ve projeler ortaya koymanızı istiyorum diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Kentimizde ki model Kent Konseyi, Türkiye’ye örnek olmalıdır” dedi.

“Kent Konseyleri şehirlerin önünü aydınlatır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kent Konseylerinin gelecekte ülkemizde ki kurulma amacının daha iyi anlaşılacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kent Konseyleri şehirlerin bir bakıma önünü aydınlatan, fikir üreten ve kamuoyu oluşturan güç kaynağıdır. Bununla birlikte kentin eksikliklerine el atarken, çözüm üreten bir kurumda olmalıdır. Bakınız bünyesinde bulundurduğu Engelli, Kadınlar, Gençlik ve Emekli Meclisleri daha aktif bir şekilde ele alınmakla birlikte güçlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

"Son 14 yılda ki gelişme çok önemlidir"

Emeklinin dinlenebileceği ve dolu dolu bir zaman geçireceği sosyal tesis alanlarını daha fazla oluşturmalıyız vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bununla beraber engellilerin sosyal hakları noktasında son 14 yılda ki gelişme çok önemlidir. Unutmayınız ki daha düne kadar engelli çocuklarımız evlerde saklanıyor ve hatta bağlanıyordu. Engelli vatandaşlarımızın olumsuz enerjilerinin giderilmesi için daha çok sosyal projeler üreterek onlara daha fazla yardımcı olmalıyız. Su sesi, müzik ve hayvanlarla yapılan rehabilitasyonlar engelli vatandaşlarımızın sağlığına ve toplumla kaynaşmasına olumlu katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

Engelliler Parkı yerine parklarımızı engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesinin önemine de vurgu yapan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ailelerin de zaman geçirebileceği alanların oluşturulmasıyla, ebeveynlerinde kendilerine özel zaman ayırma şansını yakalamalıdır” açıklamasını yaptı. Engelli çocuk sahibi Ailelerin sosyolojik ve psikolojik açısından desteklenmesi gereğini de belirten Başkan Karaosmanoğlu, “KO-MEK kurslarının bu anlamda büyük faydasını toplum üzerinde görmekteyiz. Hayatın renklerini karamsar durumda olan insanımız KO-MEK’le yeniden keşfetti. Hayata dair her türlü meslek ve hobi, KO-MEK kurslarımızda mevcuttur” diyerek sözlerini tamamladı.