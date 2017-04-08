Karaosmanoğlu: Kocaeli yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "Göreve geldiğimizde depremden henüz çıkmış, yıkık, viran bir şehire kimse yatırım yapmak istemiyordu. Şimdi Kocaeli; gözbebeği, yatırımcıların ilgi odağı oldu." dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe’de yapımı devam eden ve Dr.Murat Mustafa Satı’nın sahip olduğu ve işletmecesi Doubletree by Hilton’nun inşasında emeklerini ortaya koyan çalışanlarla bir araya geldi. İşçilerle öğlen yemeği yiyen Karaosmanoğlu, oteli de gezerek yetkililerden de bilgi aldı.

“YATIRIMCIMIZIN VE ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİN EMEKLERİNE SAĞLIK”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de eşlik ettiği ziyarette, Doubletree by Hilton’nun sahibi Dr.Murat Mustafa Satı, “Sanayinin başkenti Kocaeli’nin kalbinde, bir yaşam alanı olarak tasarlandığımız otelimiz ve Bureau Ofis, hem şehir merkezine hem de alışveriş ve iş merkezlerine yakın mesafede inşa edilmiştir. Tasarımı ve teknolojisi ile benzersiz 320 adet Bureau Ofis, iş dünyasının her türlü beklentisini karşılamak için ofis, loft ve home ofis kullanımları için tasarlanmıştır” bilgisini Başkan Karaosmanoğlu’na aktardı. Kentlerin gelişiminde ve kalkınmasında bu gibi yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Kentimize kazandırmış olduğunuz bu eserle, ne kadar iftihar etseniz azdır. Yatırımcımız ve çalışan kardeşlerimizin emeklerine sağlık. Allah tez zamanda açılışını yapmayı da nasip etsin” dedi.

SATI, “KOCAELİ’YE VE KARTEPE’YE ÇOK YAKIŞACAK”

Dr.Murat Mustafa Satı ayrıca, “Kocaeli’nin oldukça merkezi bir konumunda muhteşem doğal güzellikleri ile Sapanca’ya 15 dk, şehir merkezine 10, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 60 ve Cengiz Topal Havalimanı’na ise 3 dakikalık bir uzaklıkta olduğunu ifade ederek, Başkan Karaosmanoğlu’na, “Modern iç dizaynı, konforlu odaları ve son derece profesyonel, güler yüzlü ekibi ile üstün hizmet anlayışına sahip olacağı Doubletree by Hilton, Kocaeli’ne ve ilçemiz Kartepe’ye çok yakışacak” açıklamasını da yaptı.

“HAYIR DİYENLERE KARŞI SAYGIMIZ VAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, yenilen öğlen yemeği sonrası işçilere bir konuşma gerçekleştirerek, yaklaşan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu. Türkiye’nin yakın coğrafyası ve AB’ye bağlı birçok ülkeden daha güçlü ve onurlu bir vatan toprağında yaşıyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Medeniyet yolculuğumuz da hep taarruzlara karşı kaldık. İşte bunlara karşı hepimizin sistem gereği daha güçlü koyabilmemiz için koalisyon risklerini ve karşılaşabilecek krizleri önleme noktasında 16 Nisan’ çok önemli görüyoruz. İnanıyorum ki millet olarak büyük çoğunlukla halk oylamasına “Evet” diyeceğiz. Daha güçlü Türkiye için hepimiz bu konuda üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz. Muhakkak ki “Hayır” diyenlere karşı saygımız var. Ancak Evet’in ülkemiz adına daha yararlı olacağına inanıyorum. Daha çok yatırım, daha çok iş, daha çok üretim ve devlet yönetiminde daha hızlı karar almanın da önü açılmış olacak” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ BÜYÜK DEĞİŞİME UĞRADI”

Çalışanlara yaptığı konuşması sonrası oteli gezen Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada da, “2004 yılından bu yana üç dönemdir bu kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ediyorum. Geçen 13 yıllık sürede Kocaeli, büyük bir değişime uğradı. Sanayi kenti olarak bilinen; Kötü kokusuyla ve gri rengiyle hafızalarda yer eden bu kenti, bugünlere getirmek elbette ki kolay olmadı. Yaptığımız çevre seferberliği, İzmit Körfezi’ne tarihinde ilk kez mavi bayrak kazandırdı. Bugün üç plajımızda çok şükür mavi bayrak dalgalanıyor. Yenilerinin eklenmesi için de büyük çaba sarf ediyoruz. Her yıl Kandıra sahillerimizde 1 milyondan fazla turist ağırlıyoruz. Kartepe kış turizmi için adeta biçilmiş kaftandı. Ancak Bursa Uludağ kadar, Erzurum Palandöken kadar parlayamamıştı. Bu büyük potansiyel Kocaeli’nin zirvesinde keşfedilmeyi bekliyordu” dedi.



“ARTIK FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR KENTİZ”

Bu bölgemizin canlanması için de deyim yerindeyse taşın altına elimizi koyduk diyen Karaosmanoğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yaptığımız yatırımlar, doğa yürüyüş parkurları Kartepe’mize yeni bir ufuk açtı. İlçemiz bugün dev yatırımların yapıldığı bir bölge haline geldi. Üzerinde önemli durduğumuz bir diğer önemli husus da tesisleşme oldu. Bu kenti, bir kültür ve kongre merkezi yapmak için projeler ürettik. Cazibesini arttırmak için kültür organizasyonlarına ağırlık verdik. Bu konuda da başarılı olduk. Bu kentin 9 yıldır büyük bir kitap fuarı var. Üstelik de ziyaretçi sayısıyla İstanbul TÜYAP’ı da geçmiş bir fuar. Artık fuarlara ev sahipliği yapan bir kentiz.”



“YATIRIMCILARIN İLGİ ODAĞI OLDU”

Kocaeli’de sürekli değişen bir nüfus sirkülasyonu var diyen Karaosmanoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Ancak bu potansiyele cevap verecek tesis sayımız ne yazık ki, halen yetersiz. Büyük firmaların, sizler gibi dev otel zincirlerinin bu kente yatırım yapıyor olması bizim idealimizi de geçekleştirdiğimizin ve başarılı olduğumuzun bir göstergesidir. Çünkü göreve geldiğimizde depremden henüz çıkmış, yıkık, viran bir şehire kimse yatırım yapmak istemiyordu. Şimdi Kocaeli; gözbebeği, yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bugün böyle büyük bir tesisin Kocaeli’mize kazandırılmış olmasından bu vesile ile bir kez daha başarının asla tesadüf olmadığını, Belediyemizin sloganında da olduğu çalışınca olduğunu sizin gibi değerli yatırımcılarımızın da desteğiyle göstermiş olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum.”

