Karaosmanoğlu: “Körfez’de güzel işler yapılıyor”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bir gününü Körfez'e ayırdı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte çalışmaları ve projeleri yerinde inceledi. Başkanlar ilk olarak ilçedeki bazı iş yerlerini ziyaret etti, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek hal hatır sordu. Daha sonra ise Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ne geçerek buradaki etkinliklere katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, daha sonra Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu. Yüzme Havuzu'nda yapılan yenilikler ve mevcut durum hakkında bilgiler alan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, çocuklarla da sohbet etti. Daha sonra KOMEK ve Bilgi Evleri'ni de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin dört bir yanında projelerin yükseldiğini belirterek, "Körfez'de de güzel işlere imza atılıyor. "Önce insan" diyoruz. Halkımız, hizmetin en güzeline layık" ifadelerini kullandı.