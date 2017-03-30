Karaosmanoğlu, “Köylerimizden yüksek oranda Evet bekliyorum”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’nın Goncaaydın Köyü'ne konuk oldu.

Muhtar Rasim Candan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen birlikte düşüncelerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Hedefimizi şehirde ne varsa fazlasıyla köylerimizde olmasıydı. Çok şükür hemen hemen öncelikle eksiklerimizi köylerimizde giderdik. Su ve kanalizasyon hatlarımızı, yollarımızı, barajımızı ve sosyal donatıları kurarak köylerimizi cazibe haline getirdik” dedi.

KÖKEN, “HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜN KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ”

Ziyarette köylerine yapılan tüm hizmetler için teşekkür eden Goncaaydın Köyü Muhtarı Rasim Candan'dan sonra söz alan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’de, "Büyükşehir Belediyemizin ve bizlerin ortaya koyduğu tüm hizmetler, milletimizin geleceği ve güçle Türkiye içindir. AK Parti iktidarı ile başlayan bu hizmetler inşallah hep sürecektir. Bugün dünyayı çok iyi takip ettiğinizi biliyorum. Bakınız, Batı başta olmak üzere birçok ülke bir mücadele içerisindeler. Yaptıkları bu mücadele, Türkiye’nin gelişmemesi üzerine kuruludur. Peki, bizler ne yapacağız, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü kötülüğün karşısında dimdik duracağız” şeklinde konuştu.

“PARÇALANMAYACAĞIZ VE ZİLLET DURUMUNA DÜŞMEYECEĞİZ”

Devletimiz her geçen gün güçleniyor ve yükseliyor diyerek para dilenen ve emir alan bir devlet yapısından kurtulduk vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Bu durum köylerimize hizmet olarak yansıdı. Köyde yaşamlarını sürdüren çocuklarımız şehirdeki imkânlara imrenmesin istedik. Bunun için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Köylerimizde kütüphanelerimizin de olmasını istiyoruz. Ancak biz bu hizmetleri ortaya koyarken, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini halk oylamasında irademizi de ortaya koyacağız. Koalisyon dönemlerinde yaşadığımız sıkıntıları hepimiz yakından biliyoruz. Güçlü iktidar, güçlü devlet ve güçlü Türkiye olsun diyoruz. Bakınız güçlü olmazsak bizi bu topraklarda bırakmazlar. Atalarımızdan aldığımız bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakmalıyız. Milletimizle birlikte güçlü Türkiye'nin ipine sarılacağız, parçalanmayacağız, dağılmayacağız ve zillet durumuna düşmeyeceğiz. İri olacağız, diri olacağız ve bir olacağız” diye konuştu.

“HAÇLI ZİHNİYETİ DURMAYACAKTIR”

Oy pusulası basit bir kâğıt değil, irademizdir diyerek konuşmasını sürdüren Karaosmanoğlu, “Savunma Sanayisinde, kentlerde, enerjide, tarım ve hayvancılıkta, ekonomi ile her alanda güçlü olacağız. Dünya ekonomisinde ilk ona girmeliyiz. Yeni üretim yerleri oluşturmalı, daha fazla istihdama dönük yatırım alanları yapmalıyız. Batı diyor ki, güzel bir liderleri var ve Türkiye güçlü bir ülke olacak. Sistemlerini düzeltmeden önlerini kesmemiz gerekiyor. Bundan dolayıdır ki terör örgütleri batı ülkelerinde istedikleri gibi hareket ederek faaliyetlerini sürdürüyorlar. FETÖ gibi hainlerini de içimizden çıkarttılar. 15 Temmuz’da milletimizden gereken cevabı da aldılar. Ancak bu Haçlı zihniyeti durmayacak, karşımıza farklı şekillerde çıkacaklardır. İşte 16 Nisan’da bu riskleri ortadan kaldıracağız. Vakit kaybına asla tahammülümüz yok” ifadelerini sarf etti.

“KÖYLERİMİZDEN ÇOK YÜKSEK ORANDA EVET BEKLİYORUM”

16 Nisan’da halkımızın ve devletimizin önünün açılacağı gündür diyen Karaosmanoğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Türkiye çok daha güçlü olacak. 2004 yılında Büyükşehir yasası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluştu. Çok da iyi oldu. Hizmette yarış içerisindeyiz. Kandıra'mıza çok güzel hizmetler yaptık. 16 Nisan’da bütün köylerimizden çok yüksek oranda bir “Evet” bekliyorum. Bakınız ülkücü kardeşlerimizde “Evet” yoluna baş koydu.” Birliktelik görüş alışverişinin yapılmasının ardından tamamlandı.