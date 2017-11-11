Karaosmanoğlu: Lafla peynir gemisi yürümez

STK Türkiye Aile Platformu TÜRAP 7. İstişare Grubu Kocaeli toplantısı bugün The Ness Otel’de gerçekleşti. 2012 yılında kurulan TÜRAP, Türkiye’nin en büyük ve tek aile platformu. Çalışma alanı olarak aile kurumu ve aile bireylerini ele almakta. Bünyesinde 15 kurucular kurulu STK, 72 istişare ve akredite gurubu STK ve 450 iletişim grubu STK bulunmakta. İlimizde de bu platformu Kentin Kadınları Sağlık Eğitim ve Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (KENTKA) Başkanı Tuba Şensoy temsil etmekte. Her yıl ulusal alanda ‘Genel Meclis Toplantısı’ düzenlenmekte. Ankara, Malatya, İstanbul, Şanlıurfa ve Düzce’nin ardından 7. Meclis toplantısı ilimizde yapıldı.

HEYECAN VERİCİ

Programa Düzce Valisi Zülküf Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KENTKA Tuba Şensoy, TÜRAP Genel Başkanı Funda Ozan Akyol, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve STK temsilcileri katıldı. Programda konuşma yapan TÜRAP Genel Başkanı Funda Ozan Akyol, “Büyükşehir Belediyesi’nin üstün gayreti ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bu güzel tesiste bir araya geldik. Ülkenin farklı yerlerinde aile için çalışan arkadaşlarımızı gördükçe daha da mutlu oluyorum. Burada açılışı yapmak bu açıdan benim için oldukça heyecan verici. Biz TÜRAP’la birlikte Türkiye’nin her yerinde farklı ortaklıklar geliştirme fırsatı bulduk. Önceden bu hizmetler bireyler üzerinden yürüyordu ancak artık hem kamusal olarak hem örgütsel olarak bu çalışmaları yürütmekteyiz” diye konuştu.

KADIN EVİN IŞIĞI

KENTKA Başkanı Tuba Şensoy, “Bu kente fayda sağlamak için 2 yıl önce faaliyete başladık. Kentin kadınları eğitim, kültür ve düşünce farkı gözetmeksizin şehirde aktif yol oynamaktadır. Aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaç edinmektedir. Ortak projelerde destek olmak gayretindeyiz. 2 yıl içinde STK’lar ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeler bize güçler birliğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise şu ifadelere yer verdi: “Kadına değer vermeyen toplum, kendine değer vermez. Kadın evin ışığı. O söndü mü aile söner. Kadının yüzü gülerse aile güler. Kadına değer vermek sadece sözcüklerle olmaz. Taban inmek lazım. Lafla peynir gemisi yürümez. Konuşacağız ama hayatın içine gireceğiz, çözüm bulacağız. Toplumun içine girip, aileyi içinde tanıyacağız. Bu çalışmaları önemsiyoruz.”

Çiğdem ARMAĞAN