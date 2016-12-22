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Karaosmanoğlu, ‘’Muasır medeniyetler seviyesine bu yavrularımız ulaştıracak”

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Karaosmanoğlu, ‘’Muasır medeniyetler seviyesine bu yavrularımız ulaştıracak”
Kocaeli Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 22 derslikte 47 öğretmenle 670 öğrenciye eğitim veren Kocaeli Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Gülten ve yönetimini konuk etti.
Kocaeli’nin başarılı okullarından olmasının yanı sıra, Türkiye’nin en başarılı okullarından biri olmak hedefiyle eğitim-öğretim hayatına Başiskele’de devam eden Kocaeli Anadolu Lisesi için görüşlerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu güzide okulumuz kentimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan başarılı ve üretken insan kaynağının sağlandığı önemli bir eğitim yuvasıdır. Buradan mezun yavrularımız Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır” dedi.

Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, yüksek moral değere sahip ve değerlerini yaşayan ve yaşatan bir gençlik yetiştirme amaçlarının olduğunu ifade eden Kocaeli Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Gülten, yaptıkları çalışmalarının yanı sıra bazı gereksinimlerini de Başkan Karaosmanoğlu’na ilettiler.

Kendine güvenen, katılımcı, ülkesini seven ve bu vatan topraklarında ki insanlara hizmet edecek neslin yetişmesinde okul aile birliklerinin ve öğretmenlerin çok önemli görevlerini olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin ufuklarının genişlemesi ve dünyaya yön verecek şekilde eğitim almalarını çok önemsiyorum. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu lider ve farklı meslek guruplarında ki başarılı yönetici adayları bu okulumuzdan mezun olacaktır” şeklinde konuştu.

Görüşme karşılıklı fikir alış verişi yapıldıktan sonra tamamlandı.

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