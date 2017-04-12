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Karaosmanoğlu, ‘’Müzik, gönül güzelliğimizin zenginliğidir’’

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Karaosmanoğlu, ‘’Müzik, gönül güzelliğimizin zenginliğidir’’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, toplumda müziğin daha çok yaygınlaştırılması, gençlerin en az bir müzik aletini çalması konusunda gerekli çalışmalarının hız kazanması gereğini vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Nazariyat Hocası ve Koro Şefi Neşe Sarısözen Adalı ile öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, “Müzik, gönül güzelliğimizin zenginliğidir. Toplumun müziğe ihtiyacı var. Müzikle ilgili kurslarımızı kentimizde yaygınlaştıralım” dedi.

“GENÇLERİMİZİN SANATA OLAN İLGİSİNİ ARTTIRMALIYIZ”

Kentimizde ki kadınlarımızın da müzikle uğraşmalarını sağlayacak projelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını da isteyen Karaosmanoğlu, “Annelerimizi müzikle tanıştıralım ve sevdirelim. Toplumumuzun fiziksel sağlığını hareketli yaşamla, ruhsal sağlığını da müzikle ve sanatla sağlayabiliriz. İnsanımızın ve özelliklede gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmalıyız. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırım” diye konuştu.

“YETENEKLİ GENÇLERİ BULUP, ÜLKEMİZE KAZANDIRMALIYIZ”

Gençlerimizin aynı zamanda en az bir spor dalıyla uğraşmalarının yanı sıra, bir müzik aleti çalmalarının gereğini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sanatın tüm dallarını ve özellikle müziği kentimizde daha çok yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gereken tüm adımları atmaya hazırız. Unutmamak gerekir ki güçlü milletler her alanda ilerlemiş toplumlardır. Toplumumuz içerisinde yetenekli gençleri bulup, ülkemize kazandırmalıyız” açıklamasını yaptı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin yapılması, Başkan Karaosmanoğlu’nun konservatuara verdiği destek ve ilgi için teşekkür edilmesiyle son buldu.

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