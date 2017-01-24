Karaosmanoğlu, "Ömer Halisdemir’in hayalini gerçekleştireceğiz’’

Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz kahramanlarından Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i konuk etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve beraberinde ki Niğde Bor Kaymakamı Abdullah Küçük’ü makamında ağırladı. Ziyarette kendi canını milletinin ve devletinin bekası için feda eden kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in “Gençlik Merkezi” hayalini gerçekleştireceğiz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum” açıklamasını yaptı.

BABA HALİSDEMİR’DEN BİR KEZ DAHA PARK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Baba ocağında Şehit oğlunun adını taşıyan park için Başkan Karaosmanoğlu’na bir kez daha teşekkür eden baba Hasan Hüseyin Halisdemir, “Bu anlamlı ve güzel park için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sizi görmekten dolayı çok mutluluk duydum. Kasabımıza bize büyük onur verdiniz. Ömer Halisdemir ismini yaptığınız parka ismini verdiğiniz ve kasabımıza desteğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. FETÖ terör örgütü tarafından ülkemizi işgale zemin hazırlamak için sahnelenen darbe girişimi Türk halkının dirayeti ve demokrasi aşkıyla hezimete uğramasında, Ömer Halisdemirler sayesinde bugün başımız dik, alnımız ak bir şekilde yurdumuzda dolaşabiliyoruz vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “15 Temmuz gecesi Milletimiz çok büyük bir sınavdan geçti. Bu asil millette Çanakkale Savaşı, Malazgirt Ruhu ve Kurtuluş Savaşı ruhu olduğu müddetçe, hiçbir güç başını öne eğdiremez” açıklamasını yaptı.

ÖMER HALİSDEMİR ADINA GENÇLİK MERKEZİ YAPACAĞIZ

Bu asil milletin bağrında Sütçü İmamlar, Şahin Beyler, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Yahya Kaptanlar, Ulubatlı Hasanlar, Ömer Halisdemirler oldukça evvel Allah kimse bu ülkeye yan gözle bile bakamaz” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesinde tarihin akışını değiştiren kahramanlardan biri olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “O milletini sahiplendi ve gözünü kırpmadan darbecilere karşı direnerek canını verdi. İşte Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu budur! Şimdi Ömer Halisdemir’in emekliliğinde hayal ettiği Gençlik Merkezini, baba ocağı Çukurkuyu’da yapacağımız Kültür Merkeziyle gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi için bu merkez şehidimizin ismini taşıyacak ve onun emeklilikte kurduğu hayalinin gerçekleşmesine vesile olacak” açıklamasını yaptı.

“BÜYÜK KAHRAMANLIK YAPTI”

Görüşmede hayırlı ve cesur bir evladı, helal sütle büyüttünüz vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dua ile büyüttünüz. Vatanı ve namusu için komutanından aldığı emri gözünü kırpmadan yerine getirdi. Çok büyük kahramanlık yaptı. Bize de yakışan onun ismini yaşatmaktır. Hayali olan Gençlik Merkezinin projesini hazırladık. Çukurkuyu Belediye Başkanımız yerini hazırladı. Mimarisiyle güzel bir gençlik merkezini beldemize kazandıracağız” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret sonunda 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halidemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Başkan Karaosmanoğlu’na bayrak ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çukurkuyu Belde Belediye Başkanı İleri Koçak’la da ayrı görüşerek yapılacak Gençlik Merkezinin detayları hakkında istişare de gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Koçak’da, yapılan yatırımlar için Başkan Karaosmanoğlu’na ayrıca teşekkür etti.

