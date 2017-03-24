“Karaosmanoğlu örnek Başkan”

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu’nu ziyaret etti.

Ankara ASKF Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu spora destek konusunda örnektir. Kocaeli çok şanslı” dedi.

“KOCAELİ ÇOK ŞANSLI”

Ankara ASKF binasında gerçekleşen ziyarete Aydın’ın yanı sıra Kocaeli ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Demirhan, Hakan Kalıntaş, Seyhan Küçükleroğlu, Hakan Akyıldız, Mehmet Çetinkaya, Akın Ziya Ünal, Erhan Uzunhasan ve federasyon müdürü Celal Güreşen katıldı.

Türkiye’de amatör sporun gelişimi ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu. Yerel yönetimlerin desteği olmadan sporun ilerleyemeyeceğini ifade eden Başkan Kandazoğlu, Kocaeli’nin bu konuda çok şanslı olduğunu söyleyerek,” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu spora destek konusunda Türkiye’ye örnek bir başkandır. Sayın Murat Aydın ve yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.