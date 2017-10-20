Karaosmanoğlu, Sanayi, Ticaret ve Enerji komisyonunu ağırladı

TBMM Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız ve üyelerini, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamına konuk oldu. Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Tahsin Tarhan'ın da yer aldığı görüşmede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, bakanlık bürokratlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal da hazır bulundu.

Sanayi, Ticaret ve Enerji üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli'deki OSB'ler ve kent hakkında komisyon üyelerine bilgi aktardı. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden de bahseden Karaosmanoğlu, ticaretin ve üretimin artması için yerel yönetimler noktasında kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini de belirtti. Karaosmanoğlu ayrıca, OSB'lerle yapılan ortak yatırımların öneminden bahsetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ulaşım başta olmak üzere altyapı ve üst yapı projeleri hakkında komisyona bilgi verdi. Bunun yanı sıra Darıca-Gebze ve OSB'lere gidecek metro projesinin ilk kazmasının 2018 yılının ikinci yarısında atacaklarını da belirtti. Komisyona üyeleri daha sonra Başkan Karaosmanoğlu'nun Kocaeli'ye hizmetleri için teşekkür ettiler. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.