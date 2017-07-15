Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Anma haftası etkinlikleri kapsamında Terör Şehitleri yakınları ve 15 Temmuz Gazi ile Şehit Yakınları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz 15 Temmuz Şehitleri Anma haftası etkinlikleri kapsamında Terör Şehitleri yakınları ve 15 Temmuz Gazi ile Şehit yakınları ile The Ness Otel’de yapılan akşam yemeğinde bir araya geldi. Kuran Tilaveti ile başlayan programda 15 Temmuz’u anlatan sinevizyon gösterimi de yapıldı. Buluşmada Başkan Karaosmanoğlu bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlerin en büyük onurudur. O kahramanlar canlarını seve seve kanlarını vermeseler bugün burada böyle bir akşamda bir araya gelmemiz mümkün değildi” dedi.

BİZE DÜŞEN GÖREV ONLARIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Tarih boyunca ve özellikle Çanakkale ile Kurtuluş Savaşında ecdadımızın şanlı destanları yazmasalardı, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, şunlara değindi: “Ebediyete yürüyen dedelerimiz olmasaydı, şerefli bir şekilde yaşayan evlatlar olarak bizler bu topraklarda yaşayamazdık. Onurumuzu ve mutluluğumuzu şehitlerimizle gazilerimize borçluyuz. Bize düşen görev onların hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaktır.”

“ANADOLU’DAN MİLLETİMİZİ ÇIKARMAK İSTİYORLAR”

Tarih boyunca Anadolu coğrafyasının batılı ülkelerin dikkatine çektiğini ve işgal girişimlerinde bulunulduğunu da hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tarihsel süreç içerisinde olduğu gibi bugünde ve yarında Anadolu’dan milletimizi çıkarmak istiyorlar. Ancak bunun karşısında duran bizlerde bunun karşısında durarak mücadele devam ediyoruz. 15 Temmuz’da bir kez daha düşmanın kendini gizleyerek devletin her noktasına sızdığını gördük. Bu nedenle hep güçlü olacağız” diye konuştu.

“HAİN EMELLER BESLEYENLER BİZİ YIKAMAYACAKLAR”

Onurlu bir hayatı milletimizin tüm farklı kesimleriyle yaşaması rahmettir diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Yaşayış tarzımıza ve görüşümüze bakmadan kardeşçe yaşamanın onurunu hep birlikte yaşayacağız. Hain emeller taşıyanlar Allah’ın izniyle bizleri yıkayamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu insanları olarak geleceğe ilerleyeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi yakınlarına düzenlenen yemek programında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’da, “15 Temmuz’da Türkiye büyük bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin düşmanlarının, iç ve dış mihrakların ortaya koyduğu bu darbe teşebbüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle ve vatansever silahlı kuvvetler mensupları, emniyet mensupları ile bu darbe önlenmiş ve geriye püskürtülmüş oldu” dedi.

“CESARETLERİNİ KIRMIŞ VE BAŞARISIZLIĞA UĞRATMIŞTIR”

Diyarbakır Valiliği görevi süresince terörle mücadelede büyük mesafelerin kat edildiğini konuşmasında ifade eden Vali Aksoy, “Terörle mücadelede askerimiz ve polisimiz sivil halka zarar vermeden bu mücadeleyi sürdürdü. 15 Temmuz’da da ülkemizin gelişmesine engel olma adına başlatılan bu kalkışma halkımızın sağduyusuyla önlenmiştir. Milli iradeye sahip çıkılmıştır, demokrasi nöbetleri tutulmuştur ve bu girişim önlenmiştir. Bu mücadele sırasında yaşamını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Onların karşı duruşu, bu teşebbüste bulunanların cesaretlerini kırmış ve başarısızlığa uğratmıştır” diye konuştu.

“HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞIYORSAK BUNU ONLARA BORÇLUYUZ”

Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli halkı da demokrasisine sahip çıktığını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeliler Milli iradeye sahip çıkmış ve nöbet tutmaya devam etmiştir. Teşebbüsün 1’nci yılında şehitlerimizi yeniden anmak, bugünleri unutmamak ve unutturmamak adına bu yemek organizasyonunu düzenledik ve sizlerle beraber olduk. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehit ve gazilerimizin yakınlarına devletimizin kapısı her zaman açıktır ve açık olmaya devam edecektir. Biz bütünüz bundan sonrada bu birlikteliğimiz devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

KATILIM SON DERECE YÜKSEKTİ

The Ness Hotel’de düzenlenen yemeğe ayrıca Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Siyasi Parti İl Başkanları, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı. Yemeğin yenilmesi ve İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın 15 Temmuz ve tüm Şehitlerimiz için yaptığı duanın ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, şehit aileleri ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet ettiler.