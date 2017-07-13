Karaosmanoğlu, ‘’Somali halkının yanındayız, destekçisi olacağız’’

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri yönetimiyle bir araya geldi. Somali’deki açlık ve susuzluk üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık ve yönetimiyle bir araya geldi. Türkiye ve dünya üzerindeki gelişmelerin ele alındığı birliktelikte, Afrika’da yaşanan kıtlık ve susuzluğun geldiği boyut özel olarak görüşüldü. Yaşanan sorunların çözümünde Türkiye’nin milletiyle büyük özveri gösterdiği de vurgulandı. Acil eylem planı kapsamında açılan su kuyularına ek olarak daha derin su kuyularının altyapılarla birlikte kentlere yoğunlaşan insanların hizmetine nasıl sokulacağı sorusunun cevabı da görüşmede arandı.

“İNSANLAR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, kendilerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, yaptıkları çalışmalar ve projeler üzerinde detaylı bir bilgilendirme de yaptı. Kocaeli İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmail Yeşildal da, Afrika’da ve özellikle Somali’de kıtlığın ve kuraklığın çok etkili olduğunu söylerken, kırsaldan kentlere göçlerin olduğu bunun da daha farklı sorunlara yol açtığını söyledi. Yeşildal ayrıca, “Devletimiz başta olmak üzere milletimizle birlikte Somali halkının yanındayız. Bu noktada yerel yönetimlerimizin tecrübelerinden de faydalanıyor, proje desteklerinden bölge insanı yararlanıyor. Somali’nin ve Afrika’daki bazı ülkelerin en büyük sorunu sudur. Suyun yokluğu tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Kardeşlerimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor” açıklaması yaptı.

“6 MİLYON İNSAN AÇLIK VE KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA”

Susuzluğun hat safhada olduğu coğrafyada tankerler vasıtasıyla su taşındığını da belirten Yeşildal, “Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte açtığımız kuyular mağdur insanların su ihtiyaçlarını bir nebze gideriyor. Kesin çözüm için altyapıları yapılmış derin su kuyuları açmak için kolları sıvadık. Özellikle Somali’deki hadise şudur; 12 milyon nüfusa sahip Somali halkının 6 milyonu kuraklık ve açlıkla karşı karşıyadır. Hedefimiz, göçlerini önlemek ve derin su kuyusu projelerini hızlı bir şekilde hayata geçirmektir. Her bir derin su kuyusu takriben on bin kişinin su ihtiyacını karşılayacaktır” bilgisini verdi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Gönüllü Kültür Teşekkülleri yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dünya üzerinde açlık ve kuraklıktan ötürü yaşam savaşı veren insanların varlığı bizleri derinden üzmektedir. Ülkemizin devlet kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, Afrika başta olmak üzere mazlum insanların yanında olması da ayrı bir öneme sahiptir. Takdir edilesi gereken bu yaklaşım biz yerel yönetimlere de dün olduğu gibi bugün ve yarın da önemli sorumluluklar yüklemektedir. Afrika’da ve özellikle Somali’de yaşanan bu dramın çözümü noktasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Somali halkının yanındayız ve destekçisiyiz. Gerek insan kaynağının doğru değerlendirilmesi noktasında bilgi ve tecrübemizi aktarırken, elimizdeki imkânlar doğrultusunda derin su kuyularının açılması için de girişimlerde bulunacağız” açıklaması yaptı. Birliktelik görüş alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm ile Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ufuk Atabay da yer aldı.