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Karaosmanoğlu, Spor eğitmenleriyle buluştu

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Karaosmanoğlu, Spor eğitmenleriyle buluştu
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin spor eğitmenleriyle bir araya geldi.

12 ilçede hızlı ve planlı bir şekilde sürdürülen proje hakkında istişarenin yapıldığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Proje Koordinatörü Nagehan Malkoç ve spor eğitmenleri katıldı.

EĞİTMENLERLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI, HEDEFLER BELİRLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çok önemsediği ve Gebze’nin pilot ilçe seçilmesinin ardından kentin tamamına yayılması için çalışma başlattığı “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin eğitmenleriyle olan buluşmasında, “Toplumun ve kadınımızın sağlığında siz spor eğitmenlerin üzerine düşen çok büyük görevler var. Bizler sizlere çalışma olanaklarının en iyisini sunarken, sizlerde kadınlarımıza sporun önemini anlatacaksınız. Toplumsal anlamda kadınımızın güçlü olmasına da katkı sağlayacaksınız. Sizlerin çok kritik bir görevi var, bunu sakın unutmayın” diye konuştu.

“KADINIMIZIN KENDİ POTANSİYELİNİ GÖRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Güçlü ülkelerin ve toplumların kadınların elinde yükseldiğini de vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bizlerin görevi tamda burada ortaya çıkıyor. Her birimizin kentimizin her yerinde hizmet götürecek ve kadınımızı gerek okullarda gerekse yapacağımız spor merkezlerinde kadınımızın kendi potansiyelini görme şansını sağlayacağız. Unutmamalıyız ki toplumumuz kadınımızla ilerleyecektir. Bünyemizde ki spor eğitimcilerimiz ve bu projeye dışarıdan destek veren Beden Eğitimi öğretmenlerimiz bu önemli projede görev yapacak” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik görüş alışverişinin yapılmasının ardından tamamladı.

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