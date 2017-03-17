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Karaosmanoğlu, “STK’lar daha fazla sorumluluk almalıdır”

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Karaosmanoğlu, “STK’lar daha fazla sorumluluk almalıdır”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile buluşmalarına Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Demircan ve Ezher Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Ahmet Sönmez ile yönetimlerini konuk ederek devam etti. Ülke de ki son gelişmeler başta olmak üzere, özellikle milli birlik ve beraberliğin vurgulandığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişi de yapıldı.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ İSTİYOR”

İlk Kocaeli Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile buluşan Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’nin günümüzde yaşadığı sürecin önemine vurgu yaparak, “Hemşehri derneklerimizin temsilcilerinin bu dönemde çok daha fazla sorumlulukları bulunuyor. Güçlü Türkiye’yi bütün vatandaşlarımız ve STK’larımız istiyor. Bunu bizde çok istiyoruz. Ancak bu memleketimize daha çok sahip çıkarak, çok çalışarak, üreterek, kadınlara ve gençlere proje üreterek yapılabilir. Muhakkak ki milli birliğimiz ve beraberliğimiz önemlidir. Ancak bu noktada sivil toplum kuruluşları hayatın içerisinde olduklarını, ortaya koydukları hizmetlerle ispatlar. Bunun için siz kardeşlerimin bu farkındalıkta olduğunu biliyorum. Artık kentimizde ve ülkemizde STK’ların daha fazla sorumluluk alma, taşın altına elini sokma günüdür” dedi.  

“VATANDAŞIMIZDA DERİN YARALAR BIRAKTI “

Ezher Üniversitesi Mezunları Derneği ile buluşmasında da 28 Şubat döneminde yapılan zulümleri unutmadıklarının altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’de özgürlüklerin ve demokratik hakların ne denli geliştiğini de ifade etti. Ülkemizin karanlık dönemlerinde, kendi insanına karşı devleti yöneten sorumluların takındığı tavırlar ve uygulamaların maalesef vatandaşlarımızda derin yaralar bıraktığını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Bugün Türkiye Cumhuriyetin de ki her vatandaşımız özgür bir şekilde yaşamını sürdürebilmektedir. Hiç kimse bir başkasının yaşam alanına ve şekline müdahale etmesi mümkün değildir, zaten de buna en başta bizler izin vermeyiz” diye konuştu. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, “Büyük bir geçmişi olan kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Büyük düşünmek zorundayız. İnanıyorum ki ülkemizi gelecekte çok güzel bekliyor” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmede Kuran lisanı Arapçanın ülkemizde yaygınlaştırılması, öğretilmesi, anlaşılması ve yaşanılması noktasında daha fazla çalışmalar yapılmasının gereği de ifade edildi.

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