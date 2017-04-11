Karaosmanoğlu, Taksici esnafıyla buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın da katıldığı toplantıda taksici esnafıyla buluştu.

Türkiye’nin ve bütün dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini konuşmasında ifade eden Karaosmanoğlu, “Bir yandan iç savaşlar, diğer yandan ekonomik buhranlar, yeniden yapılanmakta olan dünya üzerindeki güçler dengesi, soykırımlar, terör ve insanlık dramları. Bütün bunların olduğu bir coğrafyanın tam ortasında da, Türkiye! Ama Allah’a şükür Türkiye, eski Türkiye değil” dedi.

“MEDENİYETİMİZİN OMUZLARIMIZA YÜKLEDİĞİ SORUMLULUK VAR”

Bundan 15 yıl önceki; kendi silahını üretemeyen, ekonomisi iflas etmiş, alt yapı yatırımları durmuş bir Türkiye’de yaşamıyoruz vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Ama bu yeterli mi? Elbette değil! Tarihin ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Hazreti Ömer’in adaleti gibi bir nizamı, dünyada yeniden tesis etme sözümüz var. Yemen’den Libya’ya, Suriye’den Afganistan’a alev alev yanan coğrafya bizim coğrafyamız. Bunun için de güçlü olmamız lazım. Şimdiye kadar gelen sistemle ne kadar istikrarlı ve güçlü olabildiğimiz ortada. Cumhuriyet tarihimiz ne yazık ki aynı zamanda darbeler tarihi gibi. Bu bize yakışmıyor” diye konuştu.

“BU ÜLKEYİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ”

Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği Türk tipi, kendimize uygun bir sistem benimsememiz gerekiyordu ifadesini kullanan Başkan Karaosmanoğlu, “Bazılarının iddia ettiği gibi; Yeni Hükümet sistemimizle ne cumhuriyet, ne laiklik elden gidiyor. Ne de Türkiye bölünüyor! Allah’ın izniyle bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez! Buradan önce Kocaeli’ne, sonra da bütün Türkiye’ye sesleniyorum: Gelin, Türkiye’nin kaderinin koşulsuz şartsız millet tarafından belirlenmesi için “Evet” diyelim. Gelin, ülkemizin başladığı güçlenme yolculuğunun kesintisiz devam edebilmesi için“Evet” diyelim” ifadelerini kullandı.

“TEK DEVLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK MİLLET”

Hangi ırktan, dilden, mezhepten, siyasi görüşten olursak olalım; memleketimiz için kenetlenelim diyen Karaosmanoğlu, “Türkiye için birlik olalım. Daha güçlü, daha huzurlu, daha büyük bir Türkiye için “evet” diyelim. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet! Mesele Memleket, Birlikte Evet, diyelim! Sokakta, caddede, evde, iş yerinde, Herkese ulaşarak, meseleyi anlatalım. Allah’ın izniyle sandıkları evetle doldurarak, ülkemizin gücüne güç katalım” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Birliktelik karşılıklı soru cevap ve kentle ilgili önerilerin ifade edilmesiyle sona erdi.