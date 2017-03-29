Karaosmanoğlu, “Topluma karşı sorumlusunuz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Hamit Örgüç ve Yozgatlılar Dernek Başkanı Enver Uyar ile yönetimleriyle bir araya geldi.

Birlikteliklerde en güzel hizmetlerin başında kadın ve gençliğe yapılanların geldiğini belirten Karaosmanoğlu, “Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızın daha etkin olmasını arzu ediyorum. Vakıf ve derneklerimiz topluma karşı sorumludur. Sosyal etkinliklerle, kültür ve eğitim çalışmalarıyla üzerlerine düşen görevler var. Vakıf veya dernek olarak faaliyet sürdürülüyorsa bunun bir anlamı ve hedefi olmalıdır” dedi.

“KENDİ ÇIKARLARI UĞRUNA DEĞERLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALIYOR”

Dernekler aynı zamanda insan yetiştirmelidir vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerin bu gibi STK’lar içerisinde yer alması aynı zamanda öz güvenlerinin gelişmesine fayda da sağlayacaktır” diyen Karaosmanoğlu, gelişmiş demokrasiyi aslında içtenlikle uygulayan tek ülkenin Türkiye olduğunu da vurgulayarak, “Batı içerisinde ki asıl kini ve insanlık dışı anlayışını bugünlerde artık net bir şekilde dışa vuruyor. Avrupa kendi değerlerini, çıkarları uğruna ayaklar altına alıyor. İnsana değer maalesef onlar için artık hiç önemli değil” açıklamasını yaptı.

“KOCAELİ BİR MOZAİKTİR”

Vakıflar ve dernekler hizmet ettikçe gelişir ve büyür diyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli Anadolu’nun tüm güzelliklerini kendi içerisinde barındırır. Bizler derneklerimizin faydalı işlerinde her zaman destekçileriyiz. Bakınız Sivil Toplum Merkezi kurarak vakıf ve derneklerin yer problemini kökünden çözdük. Şimdi daha güzel hizmet veren STK’larımız kiralama, satın alma gibi diğer masraflarını hiç düşünmüyorlar. Sadece proje ve hizmet alanlarını geliştirmelerine konsantre oluyorlar. Kocaeli bir mozaiktir ve bunu da STK’larımız da net biçimde görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretler karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.