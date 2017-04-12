Karaosmanoğlu, ‘’Türkiye’deki bütün büyükşehirlerin okulu olduk’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kullar Yakacık Mahallesinde üretim gerçekleştiren Güç Plastik Fabrikasını ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Aydın ve diğer üyeler Ahmet Emre Aydın, Süleyman Aydın, Mine Aydın, Hüseyin Kuru ve Ayhan Kuru tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu, burada üretim hakkında bilgi aldı.

“YÜZ ÇALIŞANI İLE HİZMET VERİYOR”

Güç Plastik’in 1974 yılında kurulmuş, ambalaj sektörüne 40 yıla yakın hizmet veren ülkemizin köklü kuruluşlarından olduğunu ifade eden Ahmet Emre Aydın, üretime kese kâğıdı imalâtı ile başlamış, sonrasında poşet imalâtına yönelmiş bir firma olduklarını Başkan Karaosmanoğlu’na aktardı. Kendi alanında Türkiye’ye ilkleri kazandıran firma olduklarını da belirten Aydın, “90'lı yılların başında tüm makine parkını Avrupa menşeili makinalar ile güncelledik. Türkiye'de ilk rulo poşet imalatını başlatarak, tüm yatırımlarımızı bu yönde gerçekleştirdik” dedi. Güç Plastik olarak, rulo olarak çöp, sebze meyve, ekmek, kasa, büzgülü çöp ve buzdolabı poşeti ürettiklerini ifade eden Aydın, “Altı renk matbaa kapasitesine sahip Güç Plastik, bütün yaptığı ürünleri baskılı ve baskısız olarak yapabilmektedir. Güç plastik ürünleri aynı zamanda çevreci ürünlerdir. İşletmemizin 100 çalışanı var” açıklamasını yaptı.

“HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN MODEL OLARAK SEÇİLDİ”

Uzun aradan sonra Kocaeli’ye gelenler, şehrimizin gelişim ve değişimini, mucize, büyük dönüşüm, şaşırtıcı gelişme gibi cümlelerle takdir ediyorlar diyerek birliktelikte düşüncelerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Milletimizin ferasetine, irfanına, vizyonuna güveniyor, bu ferasetten, bu irfandan, bu vizyondan güç alıyoruz. Hamdolsun milletimizi mahcup etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Milletimiz de bugüne kadar her seçimde bize olan desteğini artırarak, çalışmalarımıza verdiği güvenoyunu tazeliyor, bizi mahcup etmiyor. 13 yıl sonra millet desteğinin halen artıyor olması, göğsümüzü kabartıyor, heyecanımızı artırıyor. Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kocaeli’nde bir reformu uygulamak için talip olduk. Şehrimiz, Hükümetimiz tarafından model olarak seçildi. Öyle bir reform gerçekleştirdik ki; Türkiye’deki bütün büyükşehirlerin okulu olduk” dedi.

“KOCAELİ İSMİNİ TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZDIRDIK”

‘’Sınırlarımız ve nüfusumuz yani sorumluluk sahamız çok büyük oranda genişlediği halde Türkiye tarihinde çok önemli belediyecilik başarılarına imza attık’’ vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Köyler dahil her yere şehir hizmetlerini götürdük. Kendi kendine bile yetemeyen ufak belde belediyelerini kapattık, güçlü, hizmet üreten büyük ilçeler kurduk. Türkiye tarihinde yerel yönetim başlığına Kocaeli’nin ismini altın harflerle yazdık. Şehirlerin anayasası ve kanunu plânlarıdır. Master plândır, imar plânıdır, çevre plânıdır, ulaşım plânıdır, lojistik plândır. Yamalı bohça gibi rastgele kurulmuş, düzeni, kuralı olmayan bir şehrin sürdürülmesi mümkün değildir. Plân yoksa kaçak yapılaşma, çevre kirliliği, trafik kaosu şehrin kaderidir. Kocaeli’nin yaşadığı bütün sorunların temelinde, vaktinde yapılmamış plânlar; yani plânsızlık vardır.

Önce plân dedik. Yerleşim, sanayi, tarım, turizm, kültür alanlarını şehir plânlarımıza uygun projelerle canlandırdık” diye konuştu.

“KOCAELİ’DE ŞEHRİMİZİN ANA ROTASI ARTIK BELLİDİR”

Kocaeli’de nerede ne yapılacağı, şehrin nerelere doğru genişleyeceği, artan nüfusun su ihtiyacının nasıl karşılanacağı, trafik yükünün hangi dönemde hangi araçlarla çözüleceği, çevrenin sürdürülebilir olması için yapılacak yatırımların niteliği ve zamanı belirlemede çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Şehircilikle ilgili yüzlerce konunun artık bir kuralı var.

Şüphesiz bu plânlar, gerek duyulduğunda revizyona, yeniliğe, ihtiyaca göre düzenlemeye açıktır. Malumunuz, rotası belli olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardım edemez. Hamdolsun, Kocaeli’de şehrimizin ana rotası artık bellidir. Türkiye’miz büyüsün ve 2023 Türkiye’sini birlikte kuralım istiyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin inşallah” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyarette Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da hazır bulundu.