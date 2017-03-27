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Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız da büyür”

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Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız da büyür”
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan firmaları ziyaretine Çayırova’daki Çukurova Yalıtım Yapı Teknik firması ile devam etti.

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ın hazır bulunduğu ziyarette, ev sahipliğini Çukurova Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yurt ile Şirket Ortağı Gülperi Yurt yaptı.

“HEDEFİMİZ, İDEALİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE’DİR”

Yapı Teknik ve Çukurova Yalıtım olarak iki firmadan oluştuğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yurt, Çukurova Yalıtımın üç üretim tesisi olup, iki tanesi Tuzla Deri Organizede ve bir tanesinin de Sakarya’da bulunduğu söyledi. Tesislerde profil ürünleri ve enjeksiyon malzemeleri üretildiği bilgisi alan Karaosmanoğlu, “Çukurova Yalıtımın başarısından dolayı mutluluklarını paylaşmak için firmamızı ziyaret ettim. Başarmanın sırrı asla vazgeçmemek, pes etmemektir. Ülke büyürse firmalarımız da büyür. Hedefimiz, idealimiz büyük Türkiye’dir. Bunun için de hepimizin elini taşın altına koyması gerekmektedir” açıklaması yaptı.

“FİRMALARIMIZIN BAŞARISI BİZİ MEMNUN EDİYOR”

Ziyaret sonrası 15 Temmuz’da milletçe verdiğimiz mücadele ne denli mühimse istihdama yönelik yapacağımız tüm gayretler ve firmalarımızın yakaladığı bu başarılar da o denli önemlidir diyen Karaosmanoğlu, “Çünkü yakalanan başarıları ülke meselesi, memleket meselesidir. Kocaeli’deki firmalarımızın bu denli başarı sağlaması da beni son derece memnun ediyor. Aynı zamanda bu kurumlarımızın istihdama dönük katkılarını da önemli buluyorum” dedi.

“ÜRETEREK DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE ULAŞACAĞIZ”

2023 hedeflerine ulaşma noktasında ülkemizde ve dünyanın her kıtasında faaliyet gösteren şirketlerin çok büyük katkısı olacağını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Şirketlerimizin ve çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İnanıyorum ki daha çok üreterek, ürünlerimizi satarak ve dünyaya daha fazla çalışarak güçlü Türkiye’ye ulaşacağız.” Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.                         

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