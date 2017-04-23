  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 5 °C

Karaosmanoğlu: "Ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirsin"

»
Karaosmanoğlu: "Ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirsin"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yayınladığı bir mesajla bütün Kocaelililerin ve İslâm âleminin Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Üç ayların içindeki mübarek gün ve gecelerden olan Miraç Kandili’ni  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tebrik etti. Mesajında manevi gecelerin, insanlar arası dostluk ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç yükseliştir, insanın nefsi duygularından, kötü düşüncelerinden arınarak yüce makamlara yükselişini temsil eder.

Peygamberimizin şahsında bütün insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükselme ufkudur. Miraç Kandili’nin bizler için önemli bir yeri vardır. Bu kutsal gecenin ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu manevi gecelerin, insanlar arası dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olmaktadır” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, “Bu vesile ile bütün hemşehrilerime ve İslâm âlemine Miraç Kandili’nin huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor ve herkesin kandilini tebrik ediyorum” dedi.

Bu haber toplam 346 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı23 Nisan 2017 Pazar 11:14
  • ‘’Beyaz Tay’’ 23 Nisan coşkusuna renk kattı23 Nisan 2017 Pazar 11:01
  • Çocuklardan anlamlı mesaj23 Nisan 2017 Pazar 10:57
  • İzmit'te çevreci ordu yetişiyor23 Nisan 2017 Pazar 10:46
  • Ozan Denli:"Kocaeli’nin değerleri çok kıymetli”23 Nisan 2017 Pazar 10:02
  • Sokaktaki vatandaş, referandum sonuçlarını değerlendirdi23 Nisan 2017 Pazar 09:52
  • Ulugazi’de büyük buluşma23 Nisan 2017 Pazar 09:31
  • Miraç Kandiliniz mübarek olsun23 Nisan 2017 Pazar 09:29
  • Minibüsçüler’de yeni heyecan23 Nisan 2017 Pazar 09:26
  • Kocaeli'de 1 günde 4 sarsıntı22 Nisan 2017 Cumartesi 23:33
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti