Karaosmanoğlu: "Ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirsin"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yayınladığı bir mesajla bütün Kocaelililerin ve İslâm âleminin Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Üç ayların içindeki mübarek gün ve gecelerden olan Miraç Kandili’ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tebrik etti. Mesajında manevi gecelerin, insanlar arası dostluk ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç yükseliştir, insanın nefsi duygularından, kötü düşüncelerinden arınarak yüce makamlara yükselişini temsil eder.

Peygamberimizin şahsında bütün insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükselme ufkudur. Miraç Kandili’nin bizler için önemli bir yeri vardır. Bu kutsal gecenin ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu manevi gecelerin, insanlar arası dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olmaktadır” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, “Bu vesile ile bütün hemşehrilerime ve İslâm âlemine Miraç Kandili’nin huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor ve herkesin kandilini tebrik ediyorum” dedi.