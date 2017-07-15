Karaosmanoğlu ve il başkanları 15 Temmuz anısına yürüdü

Başkan Karaosmanoğlu, sabah namazını Fevziye Camisinde 249 hafızla kılarken, Uzuntarla Doğal Yaşam Parkında da Kocaeli’de ki siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz anısına bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hain darbe girişimin birinci yılında güne Fevziye camisinde 249 hafızla kıldığı sabah namazı ile başladı. Yasin-i Şeriflerin okunduğu duaların edildiği namazda, Başkan Karaosmanoğlu kısa bir konuşma da yaptı. 15 Temmuz’da milletimizin ve vatansever emniyet güçlerinin ülkesine ve demokrasisine sahip çıktığını ifade ederek, “15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi çok şükür geride kaldı. O gün meydanlarda şehit olan bütün kahramanlarımızı rahmetle anarken, gazilerimizi de güzel bir yaşam diliyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

“DEDELERİMİZ GİBİ BU İŞGAL GİRİŞİMİNE DUR DEDİK”

Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’nun yanı sıra çok sayıda STK temsilcisinin de katıldığı programda konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Ülkemiz geçen yıl 15 Temmuz’da felaketin eşiğinden döndü. Ülkemizi işgal etmek isteyen haçlı zihniyetinin bir girişimiydi. Rabbimizin inayetiyle bu işgale müsaade etmedik. Şerefimizle, onurumuzla tıpkı dedelerimizin Çanakkale ve Kurtuluş savaşında yaptığı gibi bu işgal girişimini bertaraf ettik. Bu günü asla ve asla unutmamız gerekiyor” ifadelerini sarf etti.

“NAMUSUMUZLA, ŞEFERİMİZLE BU ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Gençlerimizi iyi yetiştireceğiz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Güçlü olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Unutmayalım ki birlikte bereket vardır. Allah’ın ipine sımsıkı sarılacağız. Allah yolunda gidenleri örnek alacağız. Biz inanıyorsak zalimler asla bize zarar veremezler. Şehit olabiliriz, zahmet çekebiliriz, ancak sonunda rahmet vardır. Dünya rahat yeri değil, gayret ve mücadele yeridir. Unutmayalım diye bugünleri anıyoruz. Geçmişte binlerce şehit verdik. 249 Şehidimiz anısına ülkemizin her yerinden gelen hafızlarımızla şehitlerimizi anacağız. Bu münafıkça yapılan saldırıyı unutmayacağız. Bu ülkede namusumuzla, şerefimizle bağımsız olarak yaşamak istiyoruz. Tüm dünya mazlumlarına örnek olmaya devam edeceğiz. Yardım elimizi uzatacağız. Allah sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu ve beraberinde ki heyet ülkenin dört bir tarafından gelen genç hafızlara günün anısına hediye vermeyi de ihmal etmediler.

“İŞGAL ETME NİYETLERİ HİÇ BİR ZAMAN BİTMEDİ, BİTMEYECEKTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Fevziye camisinde ki sabah namazının ardından Uzuntarla’da yer alan Doğal Yaşam Parkında Kocaeli’nin siyasi parti İl başkanlarının da katılımlarıyla, 15 Temmuz Anma etkinlikleri kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı yürüyüşte bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün 15 Temmuz. Türkiye için işgal girişiminin yıldönümüdür. Bu topraklarda bizleri tutmamak için dış mihraklar he türlü oyunu yaptılar. Dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında denediler, bugünde 15 Temmuz’da. İşgal etme niyetleri hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecektir de. Milli Birliğimiz beraberliğimiz her şeyin önündedir” diye konuştu.

“İL BAŞKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Milli birlik ve beraberlikte sporun ve yürüyüşün de katkısı büyüktür diyen Karaosmanoğlu’nu konuşmasını şu şekilde tamamladı: “249 şehidimizin ve tüm şehitlerimizin hatırasına bugün yürüyelim dedik. İhanet şebekeleri her türlü yüze bürünebiliyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekmektedir. Hepimize düşen görevleri icra ediyoruz. Bu yürüyüşler sayesinde on binlerce vatandaşımızla bir araya geldik ve tanıştık. Bu yürüyüşe katılan il başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ülkemizin tüm insanlarına ve partilerine gönül vermiş insanlara örnek oldukları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”