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Karaosmanoğlu ve Üzülmez’den  Kadın Spor Merkezi’ne ziyaret

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Karaosmanoğlu ve Üzülmez’den  Kadın Spor Merkezi’ne ziyaret
Kartepe İlçesinde çeşitli temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Kadın Spor Merkezleri’nde spor yapan kadınları ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkan Hüseyin Üzülmez tarafından Kartepe’de ilk kez 2015 yılında Emekevler Mahallesi’nde 400 üye ile başlatılan Ücretsiz Kadın Spor Merkezi Projesi, Kartepe halkı tarafından yoğun bir ilgi ve taleple gördü. Bir mahallede başlayan hizmet her geçen gün artan talep sebebiyle Suadiye, Köseköy, Ataşehir, Ertuğrul Gazi, Şevkatiye, Hasanpaşa, Maşukiye, Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar, Bahçelievler, Emekevler Mahalleleri’nde de hayata geçirildi. 2017 Şubat itibariyle 7 bin üye sayısına ulaşan ücretsiz kadın spor merkezleri giderek artan talep karşısında farklı mahallelerde de hizmet verecek.

Kartepe’deki temasları sırasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan ücretsiz Spor Merkezi’ne de uğrayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, uzman eğitmenler eşliğinde spor yapan Kartepeli hanımlarla sohbet etti. Spor aktivitelerinden ücretsiz olarak faydalanan kadınlar, merkezlerde koşu bandı, eliptik bisiklet, kondisyon bisikleti, ağırlık istasyonu, dambıl, ve ağırlık setleriyle spor yapabilmenin fırsat eşitliği sağladığını ve çok memnun olduklarını ifade ettiler. Böyle bir hizmetin ayrıcalık olduğunu, yaşam kalitelerinin artmasına ve kendilerini daha mutlu hissetmelerine sebep olduğunu da söyleyen hanımlar, Başkanlara teşekkürlerini ilettiler. 
Başkan Üzülmez Kartepe’de kadınlar için yapılan projeler ile ilgili Karaosmanoğlu’na ve üye kadınlara bilgiler verdikten sonra, başkanlar Kartepe’deki projeleri inceleme turuna devam ettiler.

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