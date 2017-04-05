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Karaosmanoğlu yerinde inceledi: Kazalar azalacak

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Karaosmanoğlu yerinde inceledi: Kazalar azalacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit-Kandıra yolunda inceleme yaparak Karayolları çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in de eşlik ettiği incelemede bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki 2017-2018 yıllarında büyük ihtimalle bu projemiz tamamlanır. Özellikle yaz aylarında İzmit-Kandıra yolunda yoğun bir trafik yaşanıyor. Normalde 30-40 dakikalık yol,  hafta sonları ve bayram dönemlerinde büyüyor ve yoğun bir trafik yaşanıyor. Burada çalışan arkadaşlarımıza ve Karayolları ekibimize teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Biran önce kazasız belasız bitmesini arzu ediyorum” dedi. 

“DUBLE YOL KAZALARI AZALTACAK”
Halkıyla bütünleşmiş ve güçlü iktidarın vatandaşın problemlerini çözme konusunda iradesini nasıl ortaya koyduğuna şahit oluyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “AK Parti döneminde insanımız için sayısız hizmet üretildi. İşte bunlardan bir tanesi de İzmit-Kandıra arası yapımına başladığımız bölünmüş yoldur. Bu projenin güzergâh üzerinde yaşanan kazaları da azaltacağına inanıyorum. Her geçen gün yollarımızın kalitesi de yükseliyor” diyerek açıklamasını tamamladı.

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“BÜYÜKŞEHİR İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”
Devletin tek kalemde il merkeziyle ilçe merkezini birleştirme için bölünmüş yola 218 milyon TL’yi harcamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’de, “Kefken’e de kadar gidecek duble yolumuz Kandıra ilçemiz için çok güzel olacak. Gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimlerde bizler vatandaşımız hizmetindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok koordineli biçimde çalışıyoruz. İnanıyorum ki her geçen gün daha güzel eserleri Kandıra’mıza kazandıracağız” şeklinde konuştu.  İncele Karayolları çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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