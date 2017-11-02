Karaosmanoğlu,"AK Parti, demokrasinin teminatıdır"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, son seçimle AK Parti Çayırova İlçe Başkanı olarak seçilen Ali Osman Gür ve yönetimini makamında kabul etti.

Görüşmede 16 yıl önce millete hizmet yolunda çıktıkları kutlu yolda sadece Rabbimiz’den yardım istedik, milletimizden destek talep ettik diyen Karaosmanoğlu, “Gönül kazanmayı, haktan ayrılmamayı oy kazanmak kadar önemli gördük. Bunun için içeride ve dışarıda maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen dimdik ayakta durabildik” dedi.

“AYRIMCILIK YAPMADIK, HERKESE HİZMET GÖTÜRDÜK”

Her seçimden ve halk oylamasından birinci olarak çıktık diyen Karaosmanoğlu, “Şeyh Edebâli’nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışına sıkı sıkıya sarıldığımız için tüm zor zamanlarımızda aziz milletimizi yanımızda bulduk. Ayrımcılık yapmadık. Burası bize oy verdi demedik, herkese hizmet götürdük. Bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, herkesi bu kentin birinci sınıf hemşehrisi haline getirdik. Kocaeli’nin gücünün ve imkânlarının hemşehrilerimiz ile beraber bu kent için kullandık” ifadelerini sarf etti.

“KALBİMİZ MİLLETE HİZMET AŞKIYLA ATAR”

AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür ve yönetimini seçilmelerinden dolayı bir kez daha tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Parti organlarında görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sizler millete hizmet bayrağını teslim aldınız. Bu değişimler bizde küskünlüğe neden olmaz tam tersine daha sıkı sıkı bağlanmamıza neden olur. Çünkü bizim kalbimiz millete hizmet aşkıyla atar. Çünkü kuruluşu tepeden tabana doğru olan değil, tabandan tepeye doğru olan ilk ve tek parti, AK Parti'dir” vurgusu yaptı.

“AK PARTİ, DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR”

AK Parti, milletin partisidir diyerek açıklamalarını sürdüren Karaosmanoğlu, “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 16 yıldır milletimizin emanetinin hakkını verme gayreti içerisinde olduk. Allah’ın izniyle de olmaya devam edeceğiz. Biz Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. 2004’te Kocaeli bize emanet edildiğinde perişan bir kent vardı karşımızda. Allah’a şükür geçtiğimiz 13 yılda Kocaeli’nin adeta kaderi değişmiştir. Hemşehrilerimizin beklentileri değişmiştir, değişmeyen yegâne şey tüm bunları karşılayabilen tek partinin AK Parti olduğunu gerçeğidir. AK Parti, demokrasinin teminatıdır. AK Parti, Türkiye’nin teminatıdır” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’NİN BOŞA GEÇİRECEK BİR TEK ANI YOKTUR”

Önümüzde ki en büyük sınavın 2019 seçimleri olduğunu da söyleyen Karaosmanoğlu, “AK Parti olarak işimiz artık çok daha zor. Artık öyle yüzde 34'le, yüzde 40'la iktidara gelmek yok. Çıta yüzde 50+1'dir. Yüzde 50'nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 16 Nisan halk oylamasında gördük. 2019 seçimlerinde kazanmak için, şimdiden kolları sıvamalıyız. AK Parti'nin boşa geçirecek bir tek anı yoktur. Görevimizi çok iyi yapacak ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişi ve Çayırova’ya yapılan ve yapılacak projelerin değerlendirilmesiyle sona erdi.