Karaosmanoğlu,‘’KO-MEK büyük bir ailedir’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit ilçesinde yer alan Serdar, Leyla Atakan ve Yahya Kaptan KO-MEK Kurs merkezlerini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Sınıflarda kursiyerlerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, Serdar KO-MEK merkezinde Pilates yapan kadınlara eşlik etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Karaosmanoğlu ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “KO-MEK büyük bir ailedir. Bu ailenin gerçek sahipleri de vatandaşlarımızdır” dedi.

İNSANIMIZIN ZAMANI VE YAŞAMI KOMEK’LE RENKLENİYOR

Kendine has yapısıyla “Halk Üniversitesi” olarak da adlandırılan KO-MEK’in, aynı zamanda Rehabilite merkezleri olarak hizmet verdiğini açıklayan Başkan Karaosmanoğlu, “İnsanımızın zamanı ve yaşamını renklendirmede önemli merkez olarak KO-MEK’i görüyor. Büyükşehir olarak meslek edinme noktasında vatandaşımıza KO-MEK’le destek veriyoruz. Aile ortamında ki kurs merkezlerimizin yoğun bir taleple karşılaşması da bizi mutlu ediyor. İnanıyorum ki gelecek yıllarda daha çok vatandaşımıza ulaşacağız” diye konuştu.

KO-MEK SOSYAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİDİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, günün ilk ziyaretini Serdar KO-MEK kurs merkezine gerçekleştirdi. 720 kişinin eğitim aldığı KO-MEK Serdar Kurs Merkezinin var olmasının önemini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “KO-MEK aynı zamanda hayata dair birçok farkındalığın kadınımıza, erkeğimize ve gençlerimize verildiği sosyal dönüşüm merkezleridir. Ortaya koyduğumuz bu çalışmalar insanımız içindir” ifadelerini kullandı. Başkan Karaosmanoğlu burada, Pilates yapan kadınlara da eşlik ederek sporun öneminden ve yaşama kattığı pozitif değerlerden bahsetti. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, kurs merkezine gelen annelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenerek, “Burada kadınlarımız kurs görürken çocukları da burada güzel zaman geçirerek güvenli bir ortamda annelerini bekliyorlar” açıklamasını yaptı.

GÖRME ENGELLİLER BİLGİSAYAR KULLANIMINI ÖĞRENİYOR

Günün ikinci ziyaretini Leyla Atakan Kurs Merkezi’nde görme engellilere yönelik Bilgisayar kullanımı branşında eğitim alan kursiyerleri ziyaret ederek yapan Başkan Karaosmanoğlu, bu yıl ilk defa açılan branşta sekiz kursiyeri tebrik etti ve başarılar diledi. Kurs öğretmenliğini Mehmet Engin Albayrak’ın yaptığı eğitim, 368 saat sürecek ve 7 Haziran’da tamamlanacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Bahadır Bedir ve KO-MEK Genel Koordinatörü Lokman Ceyhan’ın da eşlik ettiği incelemelerde, KO-MEK Yönetim Merkezi idari birimlerini de ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent genelinde 43 Kurs Merkezi ile faaliyet gösteren KO-MEK'in tüm iş ve işlemlerinin takibi ve yönetiminde görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

“KADINLARIMIZ TOPLUMUN MERKEZİDİR”

Daha sonra İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’la birlikte Yahya Kaptan Kurs Merkezi’ni de ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada ki yetkililerden de 2006 yılında hizmete başlayan Kurs Merkezimizde on iki derslikle çalışmaların sürdüğü ve 939 vatandaşla eğitimin devam ettiği bilgisini aldı. KO-MEK Yahya Kaptan Kurs Merkezinde kursiyerlerin konforlu bir ortam da eğitim almasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, kursiyerlerle yakından ilgilendi. Kadınlarımızın hayatta mutlu olmasını çok önemsediğini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınımız ve anne yaşamın içerisinde mutluysa, toplumda mutludur. İşte bizde bu mutluluğa KO-MEK’le katkı veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.