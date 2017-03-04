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Karaosmanoğlu'na GTÜ'den deprem sunumu

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Karaosmanoğlu'na GTÜ'den deprem sunumu
Başkan Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ) deprem çalışmaları hakkında bilgilendirme aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün başkanlığında ki ekip, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na gerçekleştirdikleri deprem çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Deprem konusunda geçmişin acıları yakından bildiklerini görüşmede ifade eden Karaosmanoğlu, "İnşallah 1999 depremi gibi acıyı bir daha yaşamayız. Üniversitelerimizin deprem konusunda yaptıkları çalışmaları takdirle karşılıyorum. İnşallah pratik hayata dönük projelerle, bilimin gücünü ve tecrübesini Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde kullanacağız" dedi.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA ÖNEM VERİYORUZ"

Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek yeni nesillerin yetiştirilmesi noktasında kendilerine büyük görev düştüğünü belirten Görgün de, "Lisans eğitimi almış uzmanların teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve Türk ekonomisine katkısı olan girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle deprem konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda İnşaat mühendisliğindeki yeni gelişmelerin takip edilmesi ve bu gelişmelerin eğitim niteliğine yansımasının yanında anabilim dalındaki öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini sağlayan bilimsel araştırmalara önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün de katıldığı toplantıda, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri üç boyutlu yazıcılar hakkında yaptıkları çalışmaların örneklerini Başkan Karaosmanoğlu'na sundular. Öğrencileri tebrik eden ve çalışmalarından dolayı kutlayan Karaosmanoğlu, "Daha kaliteli ve yerli ürünlerin çıkartılması noktasında gençlere güveniyoruz. Bu noktada bizlerde desteklerimizi esirgemeyeceğiz" açıklamasını yaptı. Sunum deprem konusunda gerçekleştirilen çalışmaların detaylı bir şekilde anlatılmasıyla sona erdi.

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