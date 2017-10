Karaosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklama: Değiş derlerse seve seve değişiriz

DEĞİŞ DERLERSE SEVE SEVE DEĞİŞİRİZ

Başkan Karaosmanoğlu şunları söyledi:

“Yunus Özder arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Görevimizi devrederken olgun olmalıyız. Yarın bana değiş derlerse benden sonra gelen arkadaşıma görevi severek devrederim. Şimdi belediye başkanları değiştiriliyor. Bize değiş derlerse seve seve değişiriz. Bu kötü bir şey değil. Bu büyük bir hata yaptığımız anlamına gelmez. Genel merkezimiz değiş derse değişiriz. Bunun tartışılabilecek yanı yoktur.”

KANDIRA’YA DOĞALGAZ GETİRECEĞİZ

“Lafla peynir ekmek yürümez” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kandıra’mızda her yıl, her ay, her gün yeni bir hizmetin peşinden koştuk. 14 yıl önce Kandıra’da yaptığımız toplantıları hatırlıyorum. ‘Kandıra’mız Karadeniz’in yıldızı olacak’ diyorduk. Bunu uyumlu siyasete dayanarak söylüyorduk. Şimdi hiçbir köyümüzde su sıkıntısı yok. Barajımızı yaptık. Bütün yollarımız asfalt. Şimdi de anayol inşallah duble yol haline gelecek. Kandıra’dan otoyolda geçiyor. Artık İstanbul’dan Kandıra’ya ulaşmak bir saat. Kandıra 24 ayar bir altın gibi her geçen gün değeri artıyor. Halkı da çok çalışkan. 2023’e kadar birçok köyümüze doğal gaz getireceğiz” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

AK Parti Kandıra Ölmez'e emanet