Karaosmanoğlu’ndan ‘’Duyulara Hitap Eden Park’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan “Duyu Park” projesinin Gebze Özel ve Yumrukaya Özel Eğitim ve Uygulama merkezlerinde başlanması için talimat verdi. Engelli öğrencilerin okulun hemen dışında kurulacak “Duyu Park” sayesinde eğitimlerinde yeni bir dönem de açılmış olacak.

“BİZLERE FARKLI MUTLULUKLAR TATDIRACAKLAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Özel ve Yumrukaya Özel Eğitim ve Uygulama merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin ve velilerin hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma da gerçekleştirdi. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’nın da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Rabbimizin sınavı olan bu çocukların önünü açmak, kendilerine yeter haline gelmesine katkı vermek görevimizdir. Engelli kardeşlerimize ve çocuklarımıza yeterli bakım göstermezsek bu sınavdan başarılı olamayız. Onların önünü açtıkça, aldıkları eğitimler çocuklarımızın hayatını kolaylaştırdıkça bizlere farklı mutluluklar tattıracaklardır. Duyu Park projemizi yapmak için kararımızı verdik ve hayata geçireceğiz” dedi.

“DÜNYALARINI AYDINLATACAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Çocuklarımıza sevgi ile bakacağız vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Talimatımızı verdik, bizim hayal ettiğimizden daha güzelini teknik ekiplerimiz yapacaktır. Çocuklarımızı hayata daha iyi hazırlamak için bu projeyi gerçekleştireceğiz. Engelli özel çocuklarımız her biri ayrı bir dünyadır. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Büyükşehir olarak sizlerin dertlerinize derman olmak için çalışıyoruz. Bu hizmetler bizim için en büyük manevi gıdadır. Sizlerin sıkıntıları bizim de sıkıntılarımızdır. Derneğimiz, Okul Aile Birliğimiz ve okul idarelerimizde bu anlayışla olmalıdır. Rabbimizin rızasını kazanmak için çalışacağız. Çocuklarımızın dünyamızı aydınlatacak çalışmaları hep beraber yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZÇAM, “O KADAR HAYAL ETTİK Kİ BAŞKANIMIZ DESTEK VERDİ”

Gebze Yumrukaya Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Okul Müdürü Şehnaz Özçam’da bir teşekkür konuşması gerçekleştirerek, “Burada bulunan alan öğrencilerimizin bahçede de eğitim almaları için bir bahçe istedik. O kadar hayal ettik ki bunun üzerine çok güzel ve sevgiyle bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız, buna çok açık bir destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantıya katılan velilere de teknik personeller detaylı bir sunum yapmayı da ihmal etmediler. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra okulun bahçesinde engelli aileleriyle gezerek onlarla da yakından ilgilenerek samimi bir sohbet etti.

NEDEN DUYU PROJESİ

Duyu bütünleme terapisi 1960’lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tüm dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.

HAFTA İÇİ 470 ÖĞRENCİYE HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR

Duyu Bahçesisinin, Yumrukaya Özel Eğitim ve Uygulama Merkezindeki 140 öğrenci ve Gebze Özel Eğitim Merkezinindeki 330 öğrenci olmak üzere toplamda gündüz-hafta içi 470 Öğrenciye hizmet etmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, ‘’Okullar Hayat Olsun’’ projesi kapsamında, okulların halka açılmasıyla sayısız vatandaşa hizmet etmesi planlanmaktadır.

DUYU BAHÇELERİ TERAPİLERİN UYGULANDIĞI REKRASYON ALANIDIR

Duyu bütünleme terapisinde; Çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu, çocuğun duruma uygun cevap açığa çıkarması sağlanıyor. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansımaktadır. Duyu Bahçeleri duyu bütünleme terapilerinin uygulandığı Rekreasyon alanlarıdır. Duyu bütünleme terapisi ise; Direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar. Duyusal entegrasyon yetersizliği bir çeşit fonksiyon yetersizliği olmasına rağmen bu durum fonksiyonların tamamen yok olması anlamına gelmemelidir. Fonksiyon bozukluğu olan çocuklar normal sayıda nörona sahiptir, fakat bu nöronlar bütün olarak çalışmamaktadır.