Karaosmanoğlu'ndan Haldız Grup'a tebrik ziyareti

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kriterlerine göre Türkiye’de ilk 100’e giren Kocaeli’deki 7 firmaya plaketleri törenle verilmişti. 7 firmadan biri olan Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş. adına ödülü gazetemiz imtiyaz sahibi Recep Haldız KTO Başkanı Sibel Moralı’dan almıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Haldız Grup’a tebrik ziyaretinde bulundu.Ziyarette Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Haldız ile Veli Haldız hazır bulundu.

TEBRİK ETTİ

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘’Türkiye’de hızla büyüyen 100 firma arasında ilimizden 7 firma yer aldı. Bizler de hızlı büyümeleri için dua ediyoruz.Tebrik etmek için geldik’’ dedi. Ardından konuşan Haldız Grup Yönetim Kurulu başkanı Macit Haldız, ‘’Ben Karaosmanoğlu'nu yıllar önce tanıdım. Yıllara dayanan dostluğumuz var. Kendisi bu şehrin önemli değerlerinden biridir. Ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kerim YAVUZ