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Karaosmanoğlu'ndan Körfez turu 

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Karaosmanoğlu'ndan Körfez turu 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesinde faaliyet gösteren fabrika ve iş yerlerini ziyaret etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesinde yer alan İGSAŞ fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Fabrika sahibi Fehmi Yıldız tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu’na, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da eşlik etti. Öğlen yemeğinde işçilerle buluşan Karaosmanoğlu, İGSAŞ’ın üretim durumu ve genel işleyişi hakkında fabrika yetkililerinde detaylı bilgi aldı.

Fabrika ziyaretin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “300'ün üzerinde vatandaşımız burada çalışıyor ve ekmeklerini kazanıyor. Bu tür fabrikalarda bu üretimler olmadığında büyük bir döviz kaynağımız da yurt dışına çıkıyor. Yurt dışına bağımlı kalmak istemiyorsak, gelişeceğiz, üreteceğiz ve kalkınacağız. Bu noktada üretim gerçekleştiren fabrikalarımızın önemi de ortaya çıkıyor. Büyükşehir olarak Sanayicimizin ve yatırımcımızın her daim yanında olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu daha sonra Körfez ilçesinde yer alan Doğusel Şirketler Topluluğu ve Hukuk Bürosu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Burada gördüğüm başarı ve heyecan bize mutluluk verdi. Denizcilik ve hukuk alanında uzlaşmayı görmekten dolayı ayrı bir sevinç yaşadık. Günümüz uzmanlaşma ve yetkinleşme zamanıdır. İlerleyen ve gelişen toplular bu şekilde olmuştur. Bu tür kurumlar ekonominin ve dış ticaretin çekirdeğini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

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