Karaosmanoğlu'ndan MHP ve BBP'ye teşekkür

Başkan Karaosmanoğlu, 16 Nisan Halk oylamasının ardından birlikte “Evet” kampanyasına katılan MHP ve BBP İl Başkanlarını ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan Halk oylamasında birlikte “Evet” çalışması yaptıkları MHP İl başkanı Aydın Ünlü ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ı ayrı ayrı ziyaret etti. Görüşmelerde birik beraberlik mesajlarının verildiği ziyaretlerde Başkan Karaosmanoğlu, siyasi il başkanlarının her ay bir araya gelerek kent gündemi değerlendirmesini çok olumlu bulduğunu dile getirerek, “Bu çok güzel bir tablodur. Diğer kentlere de örnek olmasını arzu ediyorum. 16 Nisan Halk oylaması da ülkemizin bekasıydı” dedi.



MHP VE BBP PARTİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

16 Nisan Halk oylamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ı ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Tahir Büyükakın’da eşlik etti. Karaosmanoğlu, kentte yapılacak hizmetleri istişare etmesinin yanında, halk oylamasında MHP ve BBP’nin verdiği destek için de teşekkür etti.



TÜRKİYE’YE ÖRNEK TABLO

Halk oylamasında MHP ve BBP ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Halk oylamasını değerlendirmemizin ardından kentimizde ki diğer çalışmalarımızı birlikte değerlendireceğiz. Kocaeli’de siyasi olarak çok güzel bir hava var. Siyasi Partilerimizin İl Başkanları bir araya gelerek kenttin eksikliklerini konuşuyor. Bu ülke için çok güzel bir tablo. Diğer şehirlere de örnek olmasını istiyorum. Birlik ve beraberlikte bereket vardır. Bu durum Kocaeli açısından çok büyük bir gelişmedir. Şunu da ifade etmeliyim ki MHP, CHP, AK Parti, SP ve BBP il başkanlarının her ay bir araya gelmesi, Türkiye’nin muhtaç olduğu bir tablodur. Siyasi Partilerimizle hizmetlerimizi istişare etmeye devam edeceğiz” dedi.





“ARTIK DAHA HIZLI KARAR ALACAĞIZ”

Görüşmelerde halk oylamasını da değerlendiren Başkan Karaosmanoğlu, “Zor bir süreçti. Kocaeli’de yüzde 57’ye varan bir tablo elde ettik. Artık ülke olarak daha hızlı karar alacağız ve daha dinamik olacağız. Avrupa ve Asya’nın ortasında dünyanın merkezinde olan bir ülkeyi yönetmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ekonomimiz ve siyasetimiz güçlü olmalıdır. Geleceğimizin bekası da buna bağlıdır” diye konuştu.



ÜNLÜ: “BU ZİYARET ÇOK ÖNEMLİDİR”

Ziyaret için teşekkür eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’de, “Sadece Türkiye’de 7 İl Başkanı istişare kurulu gibi kentimiz için bir araya geliyor. 16 Nisan halk oylaması sırasında şehrimizde problem yaşanmaması, il başkanlarının birlik ve beraberliğinin kentte yansımasıdır. Bu zaman diliminde Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun bizleri ziyaret etmesi çok önemlidir. Kocaeli teşkilatları olarak bizler gereğini yaptık” açıklamasını yaptı.



“ÇOK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve yönetimini ziyaretinde düşüncelerini burada da belirten Karaosmanoğlu, “Bu anayasal değişim basit bir anayasa maddesi değişikliği değildi. Türkiye'deki yönetim sisteminin değişmesi anlamına geliyordu. İnşallah Türkiye için yararlı olacağı kanaatindeyim. Ülkemiz terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Milletten onay alan güçlü bir iktidar ülkemiz için gereklidir. Halkımız kim faydalı olacaksa o partiyi yönetime getiriyor. İki yıl sonra elde edilen bu oy oranının yüzde 60’ı bulacağına da inanıyorum. Çok güzel bir başarı elde ettik. BBP hem tavanda hem de tabanda kendisine yakışanı yaptı. Bu değişikliği destekledi. Bizler biriz ve bu konuda ortak hareket ettik. Bunun sonuçları iyi olacak. Birliğimiz ve beraberliğimiz güçlenerek devam etsin istiyoruz. İktidar olmak zorlaşmıştır. Hükümet olmak, artık daha büyük kucaklaşmayı getirmektedir. Gelecek nesillerin daha güzel bir ülkede yaşaması için çalışacağız. Çok güçlü olmak zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.





DUYAR: “1982 ANAYASASINDAN ÜLKEMİZ ARTIK KURTULMUŞTUR”

BBP İl Başkanı Serhat Duyar’da, “15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek isteyenlerin, şehit liderimiz Muhsin Yazcıoğlu’nun helikopter kazasında olay yerine gelen ilk ekip olmasını da hatırlatmak isterim. İnşallah şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun katilleri hukuk karşısında hesaplarını vereceğine inanıyorum” dedi. Milletimiz kararını verdi diyen Duyar, “Halk oylamasında kuralımız 50+1’di. Bakıyorum ve üzülerek görüyoruz ki vatandaşlarımızı sokağa dökmek isteyenler var. Sine-i millete dönme düşünceleri ifade ediliyor. Millet bu tür hareket edenlere hesabını sandıkta sorar. Sandıktan hayır çıksaydı hepimiz saygılı olacaktık. Hukuk noktasında itirazlar olabilir ama kutuplaştırmaya karşıyız. 1982 anayasasından ülkemiz artık kurtulmuştur. BBP Kocaeli İl Teşkilatı olarak görevi alır almaz hemen çalışmaya başlamıştık. Rahmetli Genel Başkanımızın isminin yaya üst geçidine verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah en yakın sürede sizleri de ziyaret edeceğiz” açıklamasını yaptı.

