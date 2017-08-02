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Karaosmanoğlu'ndan sanayicilere ziyaret 

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Karaosmanoğlu'ndan sanayicilere ziyaret 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ürünlerin depolanması ve nakliyesinde kullanılan ahşap paletlerin üretimini gerçekleştiren firmayı ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, çalışanlarla bir araya gelirken, firma sahiplerinden firma hakkında bilgi aldı. Karaosmanoğlu burada yaptığı açıklamada, “Üretimin parçası olan, ülkemize değer katan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyorum. İstihdama dönük her katkıyı çok değerli buluyorum” dedi.

Firma sahipleri Cengiz Ünal ve Şükrü Barutçu tarafından karşılanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, üretim hakkında da detaylı bilgi aldı. 39 çalışanı ile dört bin beş yüz metre kare alanda üretim gerçekleştiren fabrikayı gezen Başkan Karaosmanoğlu, firma sahiplerine bol kazanç dileklerini iletti. Başkan Karaosmanoğlu da, “İstihdam sağlayan ve ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında gayret gösterenler başımızın tacıdır. Girişimci ruhla yetişen bir gençliği de hedefliyoruz” dedi.
Ziyaret yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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