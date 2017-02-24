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Karaosmanoğlu'nun acı kaybı

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Karaosmanoğlu'nun acı kaybı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri kalp krizi sonucu vefat etti.

Sivri'nin cenazesinin yarın (Cumartesi) öğle namazına müteakip Kartepe Aslanbey Rahmiye Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Süleyman Sivri


 

 

 

 

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