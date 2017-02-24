Karaosmanoğlu'nun acı kaybı

Sivri'nin cenazesinin yarın (Cumartesi) öğle namazına müteakip Kartepe Aslanbey Rahmiye Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Süleyman Sivri
Sivri'nin cenazesinin yarın (Cumartesi) öğle namazına müteakip Kartepe Aslanbey Rahmiye Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Süleyman Sivri
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.