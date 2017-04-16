Karaosmanoğlu'nun sandığından Evet çıktı! İşte ilk yorum

Bugün Başiskele Gübretaş İlköğretim Okulu 1094 nolu sandıkta eşi Behiye Karaosmanoğlu ile oyunu kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun sandığında 228 Evet 87 Hayır 4 geçersiz oy çıktı.

Sandıkların açılmasında sonra açıklama yapan Karaosmanoğlu, "Güzel beklediğimiz gibi bir sonuç çıktı. Katılı güzel oldu. Demokratik olgunluk içerisinde geçti. Sorunsuz ve beklediğimiz bir sonuç oldu. Türkiye geneli için bir kaç puan daha fazla bekliyorduk." dedi.