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Karaosmanoğlu, ‘’Onlar gönül elçilerimiz olacak’’

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Karaosmanoğlu, ‘’Onlar gönül elçilerimiz olacak’’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Yeni Yönetimi makamında konuk etti.

Kocaeli genelinde yaklaşık 1500 yabancı öğrencinin üniversite eğitimi almasının önemine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, “Bu öğrenciler bizim gönül elçilerimiz olacak. Onlara sahip çıkacak çalışmaların yapılmasında derneğinizin önemli bir görevi var” dedi.

“DİL BİR KÖPRÜDÜR, KÜLTÜR BİR KÖPRÜDÜR”
Türkçe, bir medeniyet ve devasa imparatorlukların dilidir vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “İmparatorluk dili olmak, dünya üzerinde pek az dilin sahip olduğu bir talihtir. Adriyatik’ten Çin’e; Afrika’dan Avrupa’ya kadar kurulan tüm medeniyetlerde Türkçenin bir etkisi, hissesi mutlaka vardır. Atatürk’ün dediği gibi; “Dil bir köprüdür, kültür bir köprüdür”, bu köprünün hakkını sizlerin ve bizlerin ortak çalışmasıyla vermeye devam edeceğiz. Dilimiz olan Türkçe’nin, binlerce yıllık ortak tarihimizin, ortak inancımız olan Yüce Dinimizin bize verdiği, sevgiyle, saygıyla ve geleceğe yönelik ortak amaçlarımızla yabancı öğrenci konuklarımıza yardımcı olacağız” diye konuştu. 

“YERYÜZÜNÜN BARIŞI VE MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞACAKLAR”
Dünyanın dört bir yanından kentimize gelen yabancı üniversite öğrencilerimizin varlığından bahseden Karaosmanoğlu, “Onlar yüz yıla yakın bir süre ayrı düşmüş olan dost ve kardeşlerin buluşması olarak görmeliyiz. Biz de bu Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneğiyle, dillerimiz, gönüllerimiz, kültürlerimiz arasında köprüler kurmaya devam edeceğiz. Bu çalışmayla Türkiye’nin gençleriyle, Dünyanın gençleri Kocaeli’nde uyum içerisinde yeryüzünün barışı ve mutluluğu için çalışacaklar” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme yapılacak projelerin değerlendirilmesiyle tamamlandı.
 

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