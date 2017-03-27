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Karaosmanoğlu,“Ülke olarak önemli bir dönemeçteyiz”

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Karaosmanoğlu,“Ülke olarak önemli bir dönemeçteyiz”
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Tütünçiftlik merkezde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ında eşlik ettiği ziyaretlerde esnaflara bereketli işler dileyen Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması içinde vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı.

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“GÜN DÜŞMANLARIMIZI BERTARAF ETME GÜNÜDÜR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesinde ki temaslarında vatandaşlarla samimi ve içten sohbetler gerçekleştirirken, gündeme dair değerlendirmelerde de bulundu. Ülke olarak önemli bir dönemeçteyiz diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Önümüzde referandum var. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin bize nasıl diş bilediğini görüyorsunuz. Milletimizin vereceği Evet oylarıyla batının ülkemiz üzerinde kurduğu planları alt üst edeceğinizi bilmeliyiz” dedi. Gün, istiklal ve istikbalimize kast eden düşmanları bertaraf etme günüdür vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bunu yüce milletimizle birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

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“GÜÇLÜ TÜRKİYE BU ŞEKİLDE OLUŞACAKTIR”

Kocaeli’nin sosyo ekonomik gelişmişlikte Türkiye’nin en önde gelen birkaç vilayetinden biri olduğunun altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük sanayi merkezidir. Gayri sâfî hâsılasında sanayi sektörünün payı yüzde 70’i aşmıştır. Bilhassa imâlât sanayi büyük ölçüde gelişmiştir. Bölgede yoğunlaşan sanayi ve ticari kuruluşların yanı sıra bilimsel araştırma ve geliştirme merkezlerinin Kocaeli’nde yoğunluk kazanıyor olması da yeni bir sektörün doğmasına zemin açmış durumda. Bu bizler için yeni bir heyecan ve yeni başlangıçlar demektir. İşte güçlü Türkiye bu şekilde oluşacaktır” açıklamasını yaptı.

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“16 NİSAN HALK OYLAMASI ÇOK KRİTİKTİR”

Kocaeli sanayinin merkezidir diyerek Türkiye’nin en önemli kültür, finans ve turizm merkezlerinden birisi olacağız diyen Karaosmanoğlu, “Bu yolda önemli mesafeler kat ettik. Yaptığımız 23 sahil parkı, mavi bayraklı plajlarımız, kış, yaz ve doğa turizmini canlandıran çalışmalarımızla artık Kocaeli’nin turizm yönü, sanayisinin gölgesinde kalmıyor. Aynı hızda ivme kazanıyor. Bu noktada ülkemizin daha ileriye gitmesi için bizler çok çalışırken, 16 Nisan’da ki halk oylaması bu noktada çok kritiktir. Sandıklara atılacak Evet oyları, bu gelişmişliğin ve ilerlemenin önünde ki engellerin tek tek kalkması demektir” diyerek sözlerini tamamladı.  

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