Karaosmanoğlu,"Vatandaşın mutluluğu ilk sırada"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yönetimini makamında ağırladı. AK Parti teşkilatlarında görev almanın çok büyük bir onur olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Aldığınız bu görev çok önemlidir. Ancak halkımıza ne hizmet vereceğiniz daha da önemlidir. Şunu ifade etmek isterim ki Kocaelili ve Kandıralı vatandaşlarımız kendisine verilen hizmeti ve değeri görüyor, her daim yanında olan bizleri takdir ediyor” dedi.

“HALKIMIZA DAHA ÇOK HİZMET ETME YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in de hazır bulunduğu ziyarette, teşkilatların bütünleştirici etkisinden bahseden Karaosmanoğlu, “AK Parti teşkilatları hedeflerini her daim büyük tutmuştur. Bundan sonra da aynı anlayış ilk günkü gibi devam edecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak Kandıra ilçemizde büyük hizmetler gerçekleştirdik. Kandıra’nın tarihi boyunca ortaya koyulan hizmetlerden daha fazlasını bizim dönemimizde yaptık. Doğalgazını getirdik, barajımızı yaptık. Yollarımızı, atık ve içme suyu arıtma tesislerimizi hayata geçirdik. Bizim derdimiz insanımıza hizmet etmektir. Büyükşehir olarak halkımıza daha çok hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

“VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Kandıra ilçemizde artık köylere de doğalgaz vermek için çalışmaların başladığını da söyleyen Karaosmanoğlu, tarımsal ve hayvansal üretiminin önemini bir kez daha hatırlattı. AK Parti olarak kırsal kalkınma noktasında hükümetimiz başta olmak üzere Büyükşehir olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Tarım sektöründe verimliliğin ve üretimin artırılması için projeler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN VATANDAŞIMIZIN MUTLULUĞU İLK SIRADADIR”

Hükümetimiz tarafından geliştirilen tarım sigortası yoluyla çiftçilerimiz, doğal afetlerdeki kayıplarına karşı korunmaktadır vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Ülkemiz genelinde ekolojik tarım ve yüksek kaliteli tohum üretimi noktasında eğitim çalışmaları yapılırken, kentimizde ki çiftçi kardeşlerimizle de sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Halkımızın tüm taleplerini yakından takip ediyoruz. Bizim için vatandaşımızın mutluluğu ilk sıradadır. İstikametimiz de budur ve bundan başka değerli hiçbir şey yoktur” diyerek sözlerini tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ayrıca, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yönetimini seçilmelerinden dolayı tebrik ederek görevlerinde bir kez daha başarıları diledi. Görüşme karşılıklı yapılan istişarenin ardından sona erdi.