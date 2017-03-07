Karateciler, Boğaziçi Açık’ta fırtına gibi esti

Bu yıl 30’ncu yapılan Uluslararası Boğaziçi Açık Karate Turnuvası’nda 7 altın, bir gümüş, iki bronz madalya alan Büyükşehir Kağıtssporlu sporcular Milli Takım’ın başarısında büyük söz sahibi oldu.

3-5 Mart tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliğinde yapılan şampiyonada Türkiye rüzgarı esti. 25 ülkeden 500’ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda Mavi-Beyazlılar ferdilerde olduğu gibi takımlarda da başarılı sonuçlara imza attılar. DERECEYE GİREN SPORCULAR Turnuvada Yıldızlar kategorisi 50 kiloda Ahmet Bulut, Ümitler kategorisi 57 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz, Gençler kategorisi 70 kiloda Enes Bulut, Gençler kategorisi 53 kiloda Gülsen Demirtürk, Gençler kategorisi 59 kiloda Rabia Şentürk, Gençler kategorisi 61 kiloda Ömer Özer, Büyükler kategorisi 50 kiloda Bahar Erşeker Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldızlar 54 kiloda Merve Ertuğ ikinci, Ümitler kategorisi 47 kiloda Fatmanaz Yenen ile 50 kiloda Kadir Kaan Bekler üçüncülük derecesine imza attı. Takımlarda ise Genç Bayanlar kategorisinde Gülsen Demirtürk ile Rabia Şentürk Şampiyon oldu.Ümit Bayanlar takımlarda Fatmanaz Yenen ikinci olurken, Ümit Erkekler kategorisinde Ekrem Altuner Yılmaz şampiyon, Genç Erkekler takımlarda Enes Bulut ‘da şampiyonluğa ulaştı.

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