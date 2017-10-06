Karateciler ses getirdi

Kağıtsporlu karateciler 3 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazandı.

TOPLAM 12 MADALYA KAZANDIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, Sakarya’da yapılan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler İllerarası Karate Ligi’nde yine fırtına gibi esti. 13 ilden, 50 kulübün katıldığı şampiyonada 1100 sporcu mücadele etti. Şampiyonada 54 kiloda Sueda Özdemir, 63 kiloda Ahmet Bulut 1, 52 kiloda Efe Karaca şampiyon oldu. 30 kiloda Ayşenur Bekler, 50 kiloda Berra Demirtürk, 47 kiloda Simay Tokcan, 54 kiloda Fatmanaz Yenen 2. olurken 40 kiloda Hurigül Temizel, 40 kiloda Serra Melis Gider, 52 kiloda Gökdeniz Akdemir, 57 kiloda Batuhan Bekler, 54 kiloda Dilara Ergün 3. oldu.