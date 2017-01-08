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Karda poşetli eğlence

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Karda poşetli eğlence
İzmit'te, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı tepeden, poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlendi.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler İzmit Kent Ormanı'na akın etti. İzmit Kent Ormanı'na gelenler kar üzerinde mangalda pişirdikleri etleri yiyip, semaverlerde yaptıkları çayları içti. Kent Ormanı'na gelenler karda eğlenerek zaman geçirdi. Ormanın içerisindeki alan kayak pistine dönüşürken, adım atacak yer kalmadı. Karlı kaplı tepeye çıkanlar kızaklarla ve naylon poşetlerin üzerine oturarak aşağı kaydı. Bazıları ise yere serdikleri poşetin üstüne yüz üstü yatarak aşağı doğru kaydı.

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