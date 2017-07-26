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Kardeş Halisdemir, ‘’Çukurkuyu’ya yaptıklarınız için teşekkür ederiz’’

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Kardeş Halisdemir, ‘’Çukurkuyu’ya yaptıklarınız için teşekkür ederiz’’
Başkan Karaosmanoğlu’na, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir ve ablası Emel Yeşildal’dan anlamlı ziyaret.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin engellenmesinde büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir ve ablası Emel Yeşildal’ı makamında konuk etti. Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde’nin Çukurkuyu beldesine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler için teşekkür eden Savaş Halisdemir, “Kocaeli halkına ve sizlere Çukurkuyu’ya yaptıklarınız için canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.

“ÖMER HALİSDEMİR’İN VEFASINI UNUTMAYACAĞIZ”

Nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, “Şehidimiz Ömer Halisdemir’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çukurkuyu’ya gerçekleştirdiğimiz projeleri severek yaptık. Biz görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Allah ondan razı olsun. Darbeci generali öldürerek komutanın verdiği emri yerine getirdi. Ülkemizin düşeceği çok kötü durumlara milletiyle birlikte set çekti. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

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“ÖMER HALİSDEMİR İMANINDA GENÇLER YETİŞECEK”

Şehit Ömer Halisdemir’in ülkesi, milleti, özgürlüğü ve kutsal değerleri için şehit olmayı göz aldığını sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çukurkuyu’ya yaptığımız Ömer Halisdemir Parkı ve Kültür Merkezi şehidimizin birer hayaliydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi inanıyorum ki Ömer Halisdemir’in imanında vatanını ve bayrağını seven nice gençler inşallah yetişecek. Bizim derdimizin onun gibi ülkemize hizmet etme derdidir. En son açtığımız kültür merkezi de çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet edecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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