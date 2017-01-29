Kardeş kavgası kanlı bitti

Körfez'de iki kardeş arasındaki tartışma, kanlı bitti.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan T.G. ile kardeşi B.G. arasında evin önüne park edilmesi konusunda tartışma yaşandı. B.G. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi T.G.'yi bıçakladı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.G. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali ASLAN



