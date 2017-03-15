  • BIST 89.947
  • Altın 143,964
  • Dolar 3,7255
  • Euro 3,9579
  • Kocaeli 9 °C

Kardeş Pası turnuvasında birlik beraberlik mesajları verildi

»
Kardeş Pası turnuvasında birlik beraberlik mesajları verildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Darbe girişiminde yaşananları unutturmamak amacıyla organize ettiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvası muhteşem bir atmosferde gerçekleşti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organize ettiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvasında 80 takım mücadele verdi. Eleme usulü olan turnuvada kazanan takım bir üst tura geçti. Turnuva toplam 4 kategoride düzenlendi. Turnuvanın öğle saatlerindeki maçlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ile birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, ASKF Başkanı Murat Aydın, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut birlikte izledi. Öte yandan maçlar devam ederken, salona Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ile basketbol antrenörü eski basketbolcu Murat Özyer giriş yaptı. Ömer Onan’ın salona girmesiyle gençlerin coşkusu daha da yükseldi. Onan ile selfie çektirme yarışına giren gençler, tribünlerden açtıkları pankartlarla kendisini okullarına davet etti. Kardeş Pası Basketbol Turnuvasında Büyükşehir Belediyesi gençler için çeşitli gösteriler düzenledi. Turnuvada, Basketbol Akrobasi Takımı basketbol gösterisi gerçekleştirdi.

Gösterinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan sahaya gelerek gençlere seslendi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak basketbolun illere yayılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Onan, “Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ve adı son derece anlamlı olan bu organizasyona büyük önem veriyoruz. Gördüğüm bu manzara beni çok mutlu etti. İşte bu sporun dostluğa attığı imzadır. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde son derece önemli bir organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Federasyon adına teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ta konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal ve kültürel çalışmaları içinde sporu ihmal etmediğine dikkat çeken Başkan Vekili Özak, bu çerçevede tesisleşmeden, alt yapıya ve malzeme yardımına kadar birçok konuda spor ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından turnuvaya katılan protokol üyeleri tribünlerden kendilerine sevgi gösterisinde bulunan gençlerin yanına giderek, hatıra fotoğrafı çektirdi

Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derincespor’da beyaz sayfa14 Mart 2017 Salı 17:13
  • Gölcük, zorlu deplasmanda14 Mart 2017 Salı 17:11
  • Karamürsel İ.Y ilk maçına çıkıyor14 Mart 2017 Salı 17:10
  • Periler, kötü gidişe dur diyecek14 Mart 2017 Salı 17:08
  • Suadiye evinde arslan:7-214 Mart 2017 Salı 17:05
  • Başiskele’nin geri dönüşü:2-114 Mart 2017 Salı 17:04
  • Uzuntarla, Karamürsel’i devirdi:0-214 Mart 2017 Salı 17:02
  • 1.Küme Play-Off’ta Suadiyespor, Uzuntarla ve Başiskele kazandı14 Mart 2017 Salı 17:01
  • Metin Oktay’da önemli buluşma14 Mart 2017 Salı 16:59
  • Kartepe ile Derince Demir Arslanbey’de karşılaşacak14 Mart 2017 Salı 16:54
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti