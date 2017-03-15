Kardeş Pası turnuvasında birlik beraberlik mesajları verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Darbe girişiminde yaşananları unutturmamak amacıyla organize ettiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvası muhteşem bir atmosferde gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organize ettiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvasında 80 takım mücadele verdi. Eleme usulü olan turnuvada kazanan takım bir üst tura geçti. Turnuva toplam 4 kategoride düzenlendi. Turnuvanın öğle saatlerindeki maçlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ile birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, ASKF Başkanı Murat Aydın, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut birlikte izledi. Öte yandan maçlar devam ederken, salona Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ile basketbol antrenörü eski basketbolcu Murat Özyer giriş yaptı. Ömer Onan’ın salona girmesiyle gençlerin coşkusu daha da yükseldi. Onan ile selfie çektirme yarışına giren gençler, tribünlerden açtıkları pankartlarla kendisini okullarına davet etti. Kardeş Pası Basketbol Turnuvasında Büyükşehir Belediyesi gençler için çeşitli gösteriler düzenledi. Turnuvada, Basketbol Akrobasi Takımı basketbol gösterisi gerçekleştirdi.

Gösterinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan sahaya gelerek gençlere seslendi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak basketbolun illere yayılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Onan, “Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ve adı son derece anlamlı olan bu organizasyona büyük önem veriyoruz. Gördüğüm bu manzara beni çok mutlu etti. İşte bu sporun dostluğa attığı imzadır. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde son derece önemli bir organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Federasyon adına teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ta konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal ve kültürel çalışmaları içinde sporu ihmal etmediğine dikkat çeken Başkan Vekili Özak, bu çerçevede tesisleşmeden, alt yapıya ve malzeme yardımına kadar birçok konuda spor ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan protokol üyeleri tribünlerden kendilerine sevgi gösterisinde bulunan gençlerin yanına giderek, hatıra fotoğrafı çektirdi