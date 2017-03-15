"Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" Osmangazi'den geçti

Ankara'dan 22 Şubat'ta "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" başlatan Serüven Derneği üyeleri, Osmangazi Köprüsü'nden geçerek Kocaeli'ye ulaştı.

Dernek Başkanı Salim Gören, Osman Gazi Köprüsü Kuzey Yaklaşım Viyadüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, insanın huzuruyla doğanın huzurunun eş anlamlı olduğunu belirterek, bu noktada Serüven Derneği olarak 16 Nisan'daki referandumu insan ve doğanın daha huzurlu, daha kardeşçe yaşayabilmesi için bir fırsat olarak gördüklerini ve 'Evet' diyerek bir bildiri yayınladıklarını söyledi.

"Evet"in daha da üstünde kardeşlik olduğu için "Kardeşliğe Evet" diyerek bin 71 kilometrelik rota belirlediklerini dile getiren Gören, köy köy, kasaba kasaba, bisiklete dahi binmeden yürüyerek Kocaeli'ye kadar geldiklerini anlattı.

Gören, şu ana kadar yaklaşık 600 kilometre katettiklerini ve 700 ya da 800 bin adım attıkları bilgisini vererek, "Osmangazi Köprüsü'nü geçerek yolun yarısını aşmış olduk. Biz kardeşliği istiyoruz. Referandumun sonunda 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de kardeşçe masadan kalksın istiyoruz. Bu mesajı taşıyan aktivistlerin bu köprüden ilk kez geçmiş olması bizi gururlandırdı, çünkü köprüden biz değil kardeşlik geçti. Bu da yürüyüşümüz için en anlamlı ifadelerden biri olsa gerek." diye konuştu.

- "15 Temmuz fedakarlığının unutulmasını istemiyoruz"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru ilerleyeceklerini dile getiren Gören, "Önümüzde 3 günlük bir yol var. Burada tüm şehitlerimiz için tüm gazilerimiz için bir buluşma gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutan, unutturmak isteyen tüm düşünce yapılarına karşı şiddetle yürüyeceğiz ve ayakta kalacağız. Biz çok çabuk unutuyoruz ve bu noktada 15 Temmuz fedakarlığının asla unutulmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gören, milli iradenin yanındaki bu duruşlarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit ve gazileri selamlayarak göstereceklerini vurgulayarak, "Bu noktada herkesi, özellikle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda bu pazar saat 14.00'te bekliyoruz. 15.07'de basın açıklamamızı yaptıktan sonra da Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu üzerinden tekrar başladığımız noktaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varacağız." şeklinde konuştu.

- "Bu bacaklar, bu ayaklar bu yol için feda olsun"

Kendisinin de 15 Temmuz gazisi olduğuna dikkati çeken Gören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O geceyi 15 Temmuz 22.00'den 16 Temmuz 11.00'e kadar yaşamış birisiyim. Üzerimizde bombalar patladı. O geceyi kimse bize 'tiyatro' diye yutturmaya kalkışmasın. 16 Temmuz sabahında üzerimize ilk bırakılan bombanın atıldığı o noktaya kadar ant içtik asla ve asla bisiklete dahi binmeyeceğiz. 'Bu bacaklar, bu ayaklar bu yol için feda olsun.' diyeceğiz. Yolda birçok insanla beraber referandum sürecini, kardeşliği konuşacağız. Dediğimiz gibi 'Hayır' diyen de bizim vatandaşımız 'Evet' diyen de bizim vatandaşımız. Biz 'Evet' diyoruz ama 'Hayır' diyenle de kardeşçe beraber bu yolda yürüyebiliriz. Önemli olan dostluk kazansın, önemli olan milli irade kazansın, önemli olan bu ülkede demokrasi daha fazla yaşanabilir olsun."

Gören ayrıca, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrına ilişkin, "Güya demokrasinin beşiği olarak lanse edilen bir Avrupa var fakat ikircikli yapısıyla, ayrıcalıklı yapısıyla her zaman demokrasinin beşiği değil demokrasinin adeta bir arka kapısı olduğunu ispatlamıştır ve ispatlamaya da devam ediyordur. Düşünceler özgürdür, başkasının düşüncesini işgal edene kadar. Biz hiç kimsenin düşüncesini, özgürlüklerini işgal etmedik." değerlendirmesini yaptı.