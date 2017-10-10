Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında 'Kitap ve Medeniyet' temasıyla 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması düzenlenmişti. Proje kapsamında okullarda öğrencilere karikatürist Ahmet Altay tarafından karikatürle ilgili bilgiler verilerek yarışmaya teşvikleri sağlandı. Projenin devamı kapsamında karikatüre ilgisi olan 7-23 yaş aralığındaki herkes için ücretsiz Karikatür Okulu açılıyor. Karikatür Okulu'na katılmak isteyenler www.kocaelicartoon.com adresinden 26 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. Ünlü karikatüristler İzmit Seka Kültür Evleri alanında bulunan Geleneksel El Sanatları Evi'nde kurs verecek.